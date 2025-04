O Santa Clara pode fazer história diante do Rio Ave e atingir um novo máximo de pontos amealhados na Liga. Com 46 pontos, os insulares igualaram o registo de 2020/21, na altura com Daniel Ramos, ainda que para Vasco Matos, o importante é o grupo não pensar muito em recordes.

Na antevisão ao encontro, o técnico do Santa Clara admitiu estar à espera de um Rio Ave «forte» e «na melhor versão» para o duelo desta jornada.

«Queremos trazer pontos de Paços de Ferreira, onde vai ser o jogo. Sem pensar muito nesses recordes. Já batemos alguns, queremos continuar a fazer história aqui. Vamos de certeza fazer história. Temos de nos focar naquilo que é o nosso trabalho e as nossas tarefas porque se nos desviarmos daquilo que realmente importa pode ser prejudicial para nós», afirmou.

«Esperamos um Rio Ave forte. Em casa tem sido isso. Tem um maior número de vitórias em casa. Um adversário difícil, com qualidade individual. Esperamos a melhor versão do Rio Ave e foi nesse sentido que nos preparámos durante a semana», admitiu o técnico.

Rio Ave e Santa Clara medem forças, esta sexta-feira, a partir das 14h30, no Estádio Capital do Móvel. A arbitragem estará a cargo de Sérgio Guelho.