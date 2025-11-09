*Por Frederico Figueiredo

Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa após o triunfo por 2-1 sobre o Santa Clara:

Superioridade do Sporting

«O golo reflete imenso o que é o grupo. Tínhamos de ser um grande coletivo para levar daqui a vitória, e foi isso que aconteceu. Fomos claramente superiores. O Santa Clara apenas tem o golo e duas transições. Instalámo-nos no meio-campo adversário e o Santa Clara, com as suas armas, conseguiu contrariar o que eram os nossos ataques. A equipa teve uma capacidade enorme e a vitória acaba por ser justíssima. Não vamos conseguir anular o adversário durante 90 minutos. Tivemos duas desatenções, uma através de uma escorregadela. O Santa Clara tem mérito no lance do golo e depois tivemos a capacidade para ir atrás. A equipa manteve-se tranquila e equilibrada, perante uma equipa competitiva».

Lesão de Pote

«A equipa está claramente confiante e hoje demonstrou isso num campo difícil e contra um adversário difícil. Por tudo o que foi a nossa capacidade, fazer o golo no final tem outro sentimento. É nestes jogos que se fazem os campeões. Espero que não tenha sido nada de grave com o Pote, mas é uma lesão muscular. Que esta paragem dê alguma margem para ele recuperar. Está a fazer uma grande época, por tudo o que é capaz».

Canto de Quenda no final

«Não vi o lance que dá o segundo golo. Não vou estar a justificar a vitória com um lance desses. Mais do que estar a falar sobre isso, estaríamos a desvalorizar uma vitória que é justa. Há muitos lances durante o jogo que são discutíveis. Temos de valorizar o que a equipa foi capaz de fazer».