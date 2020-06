Declarações do treinador do Santa Clara, João Henriques, na conferência de imprensa após o empate frente ao V. Setúbal, por 1-1, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Jogo atribulado?] «Atribulado pelas poucas faltas a favor do Santa Clara. Foi permitido demasiado contacto físico, demasiadas ações faltosas e isso condiciona o jogo em si. Dois pontos desperdiçados pelo Santa Clara, tivemos uma entrada muito forte, com várias oportunidades para fazer golo. Conseguimos chegar à vantagem e depois o Vitória chega à igualdade num lance inacreditável. Na segunda parte o Vitória continuou na mesma toada, nós é que baixámos, não tivemos tanto critério. Tivemos de ir à procura do empate. Para mim o resultado é extremamente injusto e a minha chamada de atenção é só esta. Se queremos bons espetáculos têm de deixar as equipas jogar futebol. Uma equipa a tentar jogar e outra a tentar bater e a destruir.

[34 pontos, permanência está garantida?] Neste momento estou à procura é dos lugares de cima, não me preocupa nada o que está para trás. Merecíamos sair daqui com 36 pontos e encurtar a distância para os lugares da frente [V. Guimarães e Rio Ave] para dois pontos, criar-lhes pressão. Temos feito um trabalho extraordinário. Foi curto para nós, para a qualidade da equipa técnica, dos jogadores e da administração. Estamos um bocadinho à frente de jogos deste nível, queremos dar espetáculo. Saio daqui irritado por ter deixado dois pontos contra uma equipa que não quis jogar futebol.

[Cinco substituições?] Concordo, já devia ter acontecido na jornada anterior, para defender a integridade dos jogadores. Este recomeço foi violento e abrupto, e isto ajuda na prevenção de lesões. No futuro pode ajudar a criar intensidade até aos últimos minutos. Criou-nos dinâmica, isso é benéfico para o futebol. Estamos aqui para dar espetáculo e para atingir os objetivos. Se as cinco substituições vieram para ficar, concordo, beneficia o futebol.

[Lado esquerdo é o ponto forte do Santa Clara?] Viu-se a preocupação do Vitória a colocar o Semedo do lado direito. Temos essa e outras dinâmicas. É uma das formas.»