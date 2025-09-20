Crónica de: Frederico Figueiredo

Santa Clara e Alverca apresentaram-se no Estádio de São Miguel vindo de bons resultados, por isso era expectável que fossem ambas em busca de mais pontos para subir na tabela classificativa.

A equipa encarnada, jogando em casa, assumiu as despesas do jogo e desde o início que se foi acercando com perigo da baliza defendida por André Gomes. Depois de já ter conquistado dois cantos nos primeiros cinco minutos, os encarnados iriam chegar ao golo quando Brenner aproveitou um erro da defensiva do Alverca e ficar frente a frente com André Gomes. O guardião ainda fez uma grande defesa ao primeiro remate, mas, na sequência, derrubou o atacante dentro da área. Serginho converteu o castigo máximo e dava vantagem, nesta altura, aos encarnados de Ponta Delgada.

O Alverca chega ao empate aos 20 minutos de jogo, já depois de André Gomes ter sido novamente posto à prova, num livre frontal de MT que o guardião encaixou com segurança. No único remate enquadrado à baliza de Gabriel Baptista, Lincoln, ex-Santa Clara, cabeceou sem hipóteses, correspondendo a um cruzamento vindo da direita.

Até ao final da primeira parte, o Santa Clara voltou a assumir as despesas do jogo, com ataques rápidos, especialmente pela direita com Brenner em destaque, ou através de remates de fora da área, como o de Adriano aos 39 minutos. Contudo, apesar das tentativas do Santa Clara, o resultado não se alterou e registou-se o 1-1 ao intervalo.

A segunda parte foi muito diferente da primeira, onde ambas as equipas preocuparam-se mais em discutir o jogo a meio-campo do que em atacar e tentar os três pontos. Fruto disto foi que o primeiro remate na segunda parte ocorreu há passagem do minuto 60, com Serginho a disparar forte, de fora da área e André Gomes a defender com segurança o remate.

Pouco depois, o Santa Clara com uma boa jogada novamente pelo lado direito onde Brenner tenta cruzar para a área e quase fazia golo, com a bola a passar muito perto da trave, quase enganando o guarda-redes do Alverca.

Foram precisos esperar mais 20 minutos para se ver um remate no Estádio de São Miguel. Numa boa jogada coletiva, Tiago Leite surgiu na cara de Gabriel Baptista com o capitão dos encarnados de Ponta Delgada a responder com uma grande defesa. Ainda não se sabia mas esta defesa viria a tornar-se decisiva uma vez que, aos 97 minutos, e quando toda a gente já espera a divisão de pontos, o Santa Clara chega à vitória.

Canto batido na direita e MT a desviar para o fundo das redes, dando a vitória ao Santa Clara que depois de duas jornadas sem pontuar, já leva quatro jornadas seguidas a amealhar pontos, contabilizando 8 pontos neste momento. Os 1684 adeptos que se deslocaram ao Estádio de São Miguel foram sempre incansáveis no seu apoio e mereceram, sem dúvida nenhuma, que a vitoria sorri-se à equipa da casa.

A Figura - Brenner

«Enquanto teve “pilhas” o avançado encarnado foi o mais inconformado e foi metendo em sentido a defesa contrária. Foi ele que conquistou a grande penalidade e foram dele as jogadas com mais perigo.»

O momento - MT dá vitória ao Santa Clara

«Na sequência de um pontapé de canto, cobrado do lado direito, MT apareceu no coração da área e finalizou para o 2-1, carimbando a vitória para os insulares.»

Negativo - Muitas faltas ao longo do jogo

«Quando se quer vender um bom produto é necessário que se deixe jogar e não se apitar ao mínimo toque.»