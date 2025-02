O Santa Clara emitiu esta sexta-feira um comunicado no qual anuncia que a partida referente à 25.ª jornada frente ao Moreirense não irá contar com a presença de adeptos nas bancadas.

O clube dos Açores refere que a partida à porta fechada se deve a um castigo imposto pela Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) depois de «um mau funcionamento do sistema de CCTV do estádio».

Os açoreanos dizem ainda aguardar uma justificação por parte do Diretor do Serviço de Desporto de Ilha de São Miguel sobre o sucedido.

O Santa Clara está na quinta posição da classificação do Campeonato nacional com 39 pontos.

Leia aqui o comunicado na íntegra do Santa Clara:

«A Santa Clara, Açores – Futebol, SAD vem por este meio anunciar que o próximo jogo com o Moreirense, no Estádio de São Miguel, não poderá contar com a presença de público.

Neste encontro, relativo à 25ª jornada da Liga, cumpre-se assim o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, em função de um mau funcionamento do sistema de CCTV do estádio.

Ora, da mesma forma que esta SAD se vê agora prejudicada – e, por conseguinte, prejudica os seus sócios e adeptos privando-os de ver jogar a equipa ao vivo -, aguardamos com expectativa o que seria correto: uma justificação clara do Diretor do Serviço de Desporto de Ilha de São Miguel com o porquê deste mau funcionamento.

Enquanto esperamos, aproveitamos para adiantar desde já aos sócios detentores de Passe Açores que, no jogo com o Nacional (27ª jornada do campeonato), terão direito a um bilhete extra nesse dérbi das ilhas.»