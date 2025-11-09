Bruno Vicintin, presidente da SAD do Santa Clara, confirmou que os açorianos apresentaram queixa contra a equipa de arbitragem liderada por João Gonçalves, na sequência da derrota deste sábado com o Sporting (2-1), na 11.ª jornada da Liga.

No entender da SAD açoriana, o canto que deu o golo da vitória do Sporting foi um «erro capital».

«Ontem, após o jogo, o Santa Clara fez a queixa a quem compete cuidar disto. Todos temos de trabalhar pela melhoria e para o crescimento da arbitragem portuguesa e o erro capital de ontem, além de influenciar diretamente no resultado do jogo, ainda nos puniu com várias expulsões que me preocupam, e podem ainda prejudicar-nos mais na sequência da época! Espero que o conselho disciplinar tenha bom senso e não puna mais ainda quem foi prejudicado ontem», escreveu Vicintin na rede social Instagram.

O líder dos açorianos também revelou que pediu desculpa a Frederico Varandas, presidente do Sporting, que foi atingido com água lançada da bancada.

«Foi arremessado um copo de água na tribuna após o segundo golo do Sporting em que atingiu não só os diretos do Sporting, como a mim, ao Klauss Camara, e ao presidente Ricardo Pacheco. Todos nós os três levantámo-nos e pedimos calma aos adeptos e não houve mais ocorrências. Já me desculpei com o presidente Varandas e com os seus diretos, já que esta não é a forma que nós açorianos recebemos visitantes e foi um caso isolado. Todos saíram tanto da tribuna quanto do estádio sem qualquer ocorrência e já pedi para a segurança tentar identificar quem arremessou os copos e a água pelas câmaras da CCTV», escreveu ainda.