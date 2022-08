Por Rui Paiva

O Arouca foi aos Açores vencer o Santa Clara por 2-1, num jogo equilibrado, onde a equipa de Armando Evangelista foi mais inteligente na gestão do jogo. Os açorianos, apesar de melhores na primeira parte, não foram capazes de superar o pragmatismo do adversário, que se superiorizou no segundo tempo.

Mas vamos ao filme do jogo. Depois de um empate (com o Casa Pia) e uma derrota (com o Boavista), o treinador Mário Silva, na antevisão ao encontro, avisou: «está na hora de ganhar». E os jogadores levaram a sério as palavras do mister.

Entrou melhor o Santa Clara no encontro, pressionando alto e obrigando a defesa do Arouca a trabalhos reforçados. Logo aos dois minutos, Anderson Carvalho rematou à entrada da área e a bola passou perto do poste. O Arouca ainda procurou responder aos sete minutos, com um remate perigoso de Busquets por cima da trave.

O Santa Clara, personalizado, continuou a carregar. Aos dez minutos, excelente cruzamento de Ricardinho para a cabeçada do lateral Paulo Henrique que passou próxima da baliza contrária. Três minutos depois, nova ameaça dos açorianos, agora através de um livre direto cobrado por Sagna.

Com o passar do tempo, a partida foi perdendo a intensidade inicial. Contudo, o Santa Clara manteve o domínio da posse de bola, enquanto o Arouca fez por manter a organização defensiva e apostar nas transições ofensivas.

Aos 33 minutos, a equipa de Evangelista conseguiu criar perigo através de bola parada. Após um canto batido na direita, Tiago Esgaio desviou ao primeiro poste, mas Mújica não conseguiu chegar a tempo de faturar.

Na reta final do primeiro tempo, o jogo tornou-se mais faltoso e mais mastigado a meio-campo. Na sequência de várias decisões do árbitro Helder Carvalho, os ânimos exaltaram-se, os adeptos gritaram e o banco do Santa Clara enervou-se – o diretor técnico dos açorianos, Clemente, foi expulso. Dentro das quatro linhas, o jogo quebrou o ritmo e a partida caminhou tranquilamente para o intervalo com um empate no marcador.

A abrir a segunda parte, o golo do Santa Clara. Aos 50 minutos, a jogada de laboratório açoriano deu frutos. Livre na direita de Sagna, desvio de cabeça de Tagawa para o segundo poste onde apareceu Rildo a encostar para o fundo da baliza do Arouca. Estava feito o 1-0.

O Arouca respondeu, repartindo o domínio da posse de bola e aproximando as linhas da área contrária. Com três alterações de uma assentada, Evangelista colocou em campo David Simão, Vitinho e Quaresma.

E as substituições iriam dar resultado.

Pragmático, o Arouca soube aproveitar as fragilidades defensivas do Santa Clara para chegar ao empate. Aos 61 minutos, Rafa Mújica, após assistência de Vitinho, Mujica apareceu na área para rematar cruzado, sem hipóteses de defesa para Marco. Um jogada em que também participaram David Simão e Quaresma.

O jogo ficou mais equilibrado e o Arouca deu sinal de que queria fazer a reviravolta no marcador. Aos 74 minutos, João Lima, displicente, cortou a bola com o braço e o árbitro assinalou grande penalidade. Na cobrança, Basso, com classe, atirou para o fundo da baliza e colocou o Arouca em vantagem pela primeira vez na partida.

Até ao final do jogo, o Santa Clara procurou subir no terreno, mas não teve argumentos para conseguir inverter a marcha do marcador, perante um Arouca que, de forma inteligente, protegeu eficazmente a baliza até final.

No último sopro do jogo, o Arouca até podia ter ampliado a vantagem mas Mújica, completamente isolado, não conseguiu acertar com as redes adversárias.