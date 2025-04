Por: Frederico Figueiredo

Dois golos de Ricardinho na primeira parte permitiram ao Santa Clara bater o Arouca por 2-0 este sábado e, em época que já é de recorde de pontos dos açorianos na Liga, chegar aos 50 e dormir de sábado para domingo no quinto lugar, que em 2025/26 dará acesso à Liga Conferência.

Santa Clara e Arouca apresentaram-se no Estádio de São Miguel dispostos a jogar ao ataque. Em virtude disso, ambas as equipas fizeram grande pressão junto das defesas contrárias, resultando em várias perdas de bolas de ambas as partes.

Uma dessas perdas de bola revelou-se fatal quando Mantl, guarda-redes arouquense, tentou fazer um passe para um colega, mas entregou a bola a Ricardinho, que dominou e disparou a contar para o primeiro golo do jogo, logo aos quatro minutos.

Com o golo, o Santa Clara tentou gerir mais o jogo e, apesar de ter algum domínio do mesmo, foi o Arouca que dispôs de três remates (aos 14, 17 e 21 minutos) que levaram algum perigo à baliza de Gabriel Batista. O Arouca ia assumindo as despesas do jogo e, se não fosse um grande corte de Luís Rocha ao remate de Sylla, aos 27 minutos, o empate teria acontecido.

Este lance pareceu despertar o Santa Clara, que voltou a exercer o seu domínio em campo, chegando ao 2-0 ainda antes do intervalo, aos 37 minutos, com o bis de Ricardinho após boa jogada coletiva, numa grande finalização. Lucas Soares cruzou do lado direito, com Ricardinho, ainda fora da área, a receber em rotação com o pé direito, orientando a bola para o pé esquerdo, para um remate de primeira que levou a bola ao fundo da baliza.

Na segunda metade do encontro o Santa Clara procurou, ainda mais, gerir o jogo com bola. Foi uma segunda parte sem muitas oportunidades claras de golo. Exceção feita ao golo anulado a João Costa, avançado do Santa Clara, aos 49 minutos. O Arouca ainda viu um penálti ser revertido após indicação do VAR e viu ainda Loum ser expulso poucos instantes depois de ser substituído. Durante toda a segunda parte, o Arouca foi tentando, sem sucesso, atingir as redes de Gabriel Batista, uma vez que a maioria dos remates não foram enquadrados com a baliza.

Este resultado deixa o Santa Clara, à condição, no quinto lugar, com mais dois pontos do que o Vitória, que só joga no domingo. O quinto lugar dá acesso às pré-eliminatórias da Liga Conferência, num cenário confirmado esta semana, visto que os finalistas da Taça de Portugal, Sporting e Benfica, estão em condição de apuramento para as competições europeias via campeonato.

Momento: o segundo golo de Ricardinho

Após uma grande jogada coletiva, Ricardinho atirou a contar, aumentando a vantagem do Santa Clara, serenando mais a equipa para o resto do jogo.

Positivo: o ambiente vivido no estádio

O bom tempo que se fez sentir em São Miguel convidava a ir à bola e os açorianos não faltaram. Numa boa casa, os visitados conseguiram voltar às vitórias três jogos depois.

Negativo: açorianos e a relação com os cartões amarelos

Este sábado foram mais quatro e ao longo de toda a época na Liga são já 99, o que faz dos encarnados de Ponta Delgada a equipa mais amarelada do campeonato.