* Por Frederico Figueiredo

Num terreno tradicionalmente difícil para quem o visita, o tempo não ajudou o AVS que visitou Santa Clara. A primeira parte, de praticamente sentido único, mostrou uma equipa visitada apostada em chegar ao golo, dispondo de várias oportunidades para isso.

Logo aos seis minutos, Brenner fugiu pela direita e rematou forte, mas viu o seu remate intercetado. Dez minutos depois, uma das melhores oportunidades para o Santa Clara: combinação entre Brenner e Serginho pela direita, com o último a cruzar para a cabeça de Vinicius que sem marcação, na pequena área, atirou ao lado.

Mais dez minutos passaram e mais duas oportunidades para o Santa Clara. Serginho, aos 24 minutos, encheu o pé e atirou forte, mas por cima. Dois minutos depois, Vinicius rematou para boa defesa de Gonçalves. O guardião do AVS foi chamado novamente a intervir após um livre descaído para a direita de Paulo Victor. Aos 38 minutos, Serginho encheu o pé, novamente, mas o resultado foi o mesmo e, na última jogada da primeira parte, Pedro Ferreira, após uma carambola num canto, poderia ter dado vantagem aos insulares mas o seu remate passou a milímetros do poste.

O AVS, na primeira parte, não criou qualquer lance perigoso para a baliza de Gabriel Baptista, tendo que o capitão dos encarnados de Ponta Delgada sido, quase, um mero espectador na primeira parte, que se realizou sob forte chuva e vento.

Na segunda parte, e a jogar a favor do vento, era de prever que o AVS fosse entrar de maneira a inverter os acontecimentos. Puro engano. O Santa Clara continuou a carregar em busca do golo mas sempre sem a melhor definição das jogadas. Até que aos 72 minutos de jogo, Bruno Lourenço desvia com o braço um remate de Paulo Victor dentro da área. Na cobrança do castigo máximo, Serginho inaugurou o marcador.

O AVS tentou responder efetuando o seu primeiro, e único, remate enquadrado no jogo para defesa segura de Gabriel Baptista. Aos 77, João Costa recuperou a bola e iniciou o contra-ataque que viria a ser concluído com golo de Vinicius, dando assim a tranquilidade necessária para o Santa Clara levar os três pontos. Até ao final, o AVS tentou ainda reagir, sempre sem causar perigo para a baliza dos açorianos.

Figura: Vinicius (Santa Clara)

Além de marcar o golo da tranquilidade, o extremo brasileiro foi dos mais interventivos no jogo, dispondo de várias oportunidades de golo.

Positivo: 1071 espectadores.

Num dia com muito vento e chuva, mais de 1000 pessoas deslocaram-se ao estádio para ver uma vitória dos encarnados de Ponta Delgada.

Negativo: o relvado do Estádio.

Com o mau tempo que se fez sentir, o relvado ficou muito pesado, fazendo com que muitas jogadas se perdessem quer por escorregões quer porque a bola não rolava normalmente.

Momento: penálti marcado a favor do Santa Clara.

Serginho desbloqueou o jogo, num lance muito protestado pelos jogadores do AVS.