Açores (são mesmo) de primeira!



O Santa Clara derrotou o AVS (2-1), num duelo que há uns meses pertencia ao calendário da II Liga, e igualou à condição FC Porto, Sporting e Famalicão no topo da tabela classificativa.



Um triunfo da eficácia.



De regresso ao escalão máximo, os açorianos estão a rubricar um bom desempenho neste início de campeonato com três vitórias e um empate nos primeiros quatro jogos. A terceira vitória começou a ser construído 24 minutos por Gabriel Silva numa belíssima arrancada concluída com uma finalização «de bico».



O 1-0 trouxe justiça ao marcador, visto que o Santa Clara estava a ser a equipa mais perigosa e já tinha somado pelo menos uma situação de perigo por Lucas Soares. No entanto, a vantagem dos Bravos Açorianos durou apenas dez minutos porque Grau, encheu-se de fé, rematou de fora da área e com alguma felicidade, bateu Gabriel Batista.



Empolgados pelo golo, os avenses cresceram no arranque da segunda parte, vivendo o melhor período na partida. Não foram, todavia, felizes. Lucca enviou uma bola ao ferro - se o remate fosse uns centímetros mais baixo, teríamos candidatura a golo da jornada.



O futebol é cruel. Por vezes, não segue qualquer lógica. Foi o que aconteceu. Volvidos oito minutos do AVS ter enviado uma bola à trave, o Santa Clara recolocou-se em vantagem num belo desenho ofensivo finalizado por Safira.



O AVS não mais encontrou soluções para criar ocasiões de golo - nem mesmo com as sucessivas trocas que Campelos operou a partir do banco. Foram, aliás, os açorianos que estiveram mais perto de marcar, mas Gabriel Silva não mostrou a mesma pontaria da primeira parte assim como João Costa. Quando o Santa Clara não errou o alvo, Bertinelli agigantou-se entre os postes - foi assim perante Matheus Pereira.



Gabriel Silva, agitador de serviço



O extremo acabou por ser a figura da partida. O brasileiro parece estar a viver o melhor momento desde que chegou aos Açores, há três épocas, e mostrou ser a principal figura ofensiva da equipa. Gabriel Silva marcou o primeiro golo da partida e «inventou» quase todos os lances perigosos do Santa Clara.