*Nuno Martins Neves

A figura: Bruma

No primeiro jogo a titular pelo Benfica, o extremo português contratado ao Braga no mercado de inverno fez por merecer a confiança de Bruno Lage. Não só foi o mais rematador da primeira parte, como foi o único que conseguiu colocar o esférico dentro da baliza. O golo solitário deu os três pontos aos encarnados, numa difícil deslocação até aos Açores e mostrou que o Benfica acertou na contratação do experiente extremo, que traz velocidade, criatividade e golo às asas encarnadas.

O momento: expulsão de Sidney

A reação do Santa Clara ao golo não estava a ser a mais consistente, mas a expulsão do defesa brasileiro condicionou ainda mais a tarefa dos açorianos. O segundo amarelo do central foi justo, mas a abordagem ao lance - junto à linha de meio-campo - deixa muito a desejar por parte de Sidney.

Outros destaques:

Samuel Dahl: agradável surpresa, o reforço de inverno foi dos mais ativos na primeira parte, surgindo em posição adiantada por diversas vezes. Simples nos processos, mostrou poder ser uma peça importante para a manobra da equipa de Bruno Lage.

Gabriel Silva: explosivo, rápido e de olhos postos na baliza, o brasileiro deixou a cabeça de Leandro em água. O mais perigoso do Santa Clara, Gabriel Silva voltou a mostrar que é jogador para outros voos.

Kokçu: o turco entrou e decidiu. Trouxe mais clarividência ao miolo encarnado e qualidade no passe, como o que fez para o golo de Bruma.

Trubin: não teve muito trabalho, mas quando foi chamado à ação, disse presente. O guardião ucraniano revelou reflexos felinos a negar o golo a Ricardinho e a Gabriel Silva.