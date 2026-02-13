*Por Frederico Figueiredo

A FIGURA: Pavlidis

Marcou, assistiu para o autogolo, jogou e fez jogar. Não se podia pedir mais ao ponta de lança encarnado.

MOMENTO: minuto 38

Após uma jogada de Pavlidis, Paulo Victor introduz a bola na própria baliza, naquele que foi o golo que acabou por fazer a diferença no resultado final.

Positivo:

Mais de 7 mil pessoas deslocaram-se ao Estádio de São Miguel, naquela que foi a melhor casa da época.

Negativo: antijogo

Muito se falou esta semana do antijogo, mas hoje viu-se um Benfica a perder tempo sempre que conseguiu.

Outros destaques:

Scheldrup: enquanto esteve em campo, foi um dos faróis do ataque encarnado.

Rafa Silva: foi um dos principais destaques da Benfica e bem que tentou o golo, ainda que sem sucesso.

Serginho: tentou controlar o meio campo e foi recuperando muitas bolas durante todo o jogo.