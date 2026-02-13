Santa Clara-Benfica, 1-2 (destaques)
Pavlidis decisivo no ataque das águias
*Por Frederico Figueiredo
A FIGURA: Pavlidis
Marcou, assistiu para o autogolo, jogou e fez jogar. Não se podia pedir mais ao ponta de lança encarnado.
MOMENTO: minuto 38
Após uma jogada de Pavlidis, Paulo Victor introduz a bola na própria baliza, naquele que foi o golo que acabou por fazer a diferença no resultado final.
Positivo:
Mais de 7 mil pessoas deslocaram-se ao Estádio de São Miguel, naquela que foi a melhor casa da época.
Negativo: antijogo
Muito se falou esta semana do antijogo, mas hoje viu-se um Benfica a perder tempo sempre que conseguiu.
Outros destaques:
Scheldrup: enquanto esteve em campo, foi um dos faróis do ataque encarnado.
Rafa Silva: foi um dos principais destaques da Benfica e bem que tentou o golo, ainda que sem sucesso.
Serginho: tentou controlar o meio campo e foi recuperando muitas bolas durante todo o jogo.