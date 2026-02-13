O Benfica entra em campo em S. Miguel esta sexta-feira, pelas 18h30, para defrontar o Santa Clara no jogo que abre da 22.ª jornada do Campeonato Nacional.

Obrigado a mexer devido à lesão de Aursnes, José Mourinho proporcionou o regresso de Barrenechea à equipa titular do Benfica. Já na defesa, sem Dedic, o técnico dos encarnados «encostou» Tomás Araújo à direita e colocou António Silva no centro da linha defensiva.

No lado dos açorianos, Petit realizou apenas uma alteração em relação ao último onze apresentado na Liga. O reforço Gonçalo Paciência saltou para a primeira titularidade no Santa Clara, por troca direta com Wendel.

Confira os onzes iniciais das duas equipas:

ONZE DO SANTA CLARA: Gabriel Batista, Lucas Soares, Frederico Venâncio, Sidney Lima, Paulo Victor, Serginho, Pedro Ferreira, Gustavo Klismahn, Vinícius Lopes, Gabriel Silva e Gonçalo Paciência.

ONZE DO BENFICA: Trubin, Tomás Araújo, António Silva , Otamendi, Samuel Dahl, Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro, Prestianni, Rafa, Schjelderup e Pavlidis.