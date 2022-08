Figura: Marco

O Santa Clara foi ligeiramente superior no jogo, mas o seu guarda-redes foi o homem do jogo. Não é que tenha tido muito trabalho, mas, quando foi chamado, disse presente. Defendeu um penálti aos 10 minutos e evitou o golo com uma grande defesa aos 33 minutos. Duas tiradas fundamentais que fizeram a diferença no marcador.

O momento: o penálti defendido (10m)

Logo na fase inicial do encontro, o Casa Pia dispôs de uma grande penalidade. Chamado a converter, Leonardo Lelo atirou forte, mas Marco evitou o golo com uma grande defesa. Se tivesse entrado, o jogo teria mudado, mas o guarda-redes manteve o empate no marcador.

OUTROS DESTAQUES

Rafael Martins

Foi o mais irreverente da equipa do Casa Pia. Envolveu-se nos movimentos da equipa e puxou os ‘gansos’ para a frente em várias ocasiões do jogo e cabeceou ao poste aos 34m. Pareceu ter mais andamento do que os restantes membros da equipa.

Bobsin

Boa estreia do novo elemento do Santa Clara. Preencheu o meio-campo e mostrou estar confortável tanto em missões ofensivas como defensivas. Precisa de se adaptar ao futebol português (e europeu), mas já demonstrou uma capacidade técnica apurada.

Allano

É, de facto, um jogador diferente de todos os outros que Mário Silva tem à disposição. Além do poder de explosão, é ‘raçudo’, e tanto aparece a tapar o flanco, como a sair disparado pela ala quando apanha uma brecha de espaço. Foi dos pés dele que saíram alguns dos lances mais perigosos do Santa Clara.