Crónica de: Frederico Figueiredo

Santa Clara e Casa Pia encontrara-me nesta tarde ventosa de sábado no Estádio de São Miguel e a primeira parte foi de total domínio da equipa da casa.

Os encarnados de Ponta Delgada assumiram as despesas do jogo desde o primeiro minuto, tendo muito mais posse de bola, remates, cantos e situações de perigo do que os seus oponentes. Aos 5 minutos, e através de um livre em boa posição, o defesa Sidney Lima acertou na barreira.

Três minutos depois Wendel Silva falha clamorosamente o primeiro golo do encontro. O dianteiro, numa boa jogada à direita, recebe a bola de Brenner e isolado, não consegue dominar a bola corretamente, atirando fraco para defesa de Ricardo Baptista.

O Santa Clara estava melhor e aos 10 minutos, através de um canto curto chega ao único golo da primeira parte. Serginho cruza e Federico Venâncio cabeceia para defesa incompleta de Ricardo Baptista que depois viu a bola entrar na sua baliza. Os açorianos com o golo acalmaram o jogo na zona do meio campo e Serginho, aos 20 minutos de jogo, dispôs de boa oportunidade para elevar a contagem, mas o guardião respondeu com uma defesa segura.

Perto da meia hora de jogo, o Casa Pia tem a sua única oportunidade em toda a primeira parte. Numa jogada rápida, Cassiano aparece desmarcado na área do Santa Clara mas antes que pudesse rematar viu a bola ser cortada por um defensor contrário.

Já no tempo de compensação surgem duas boas oportunidades para o Santa Clara elevar a contagem e ir com um resultado mais confortável para o intervalo. A primeira surge num canto, com Pedro Ferreira em muito boa posição a atirar por cima. No lance imediatamente a seguir, o Santa Clara recupera a bola e Lucas Soares cruza, com a bola a tomar a direção da baliza adversaria. Valeu Ricardo Baptista a desviar para canto. O Casa Pia não efetuou qualquer remate à baliza do capitão dos encarnados nesta primeira parte.

A segunda parte retomou com a mesma toada da primeira. O Santa Clara tentou ter mais posse de bola e por intermédio de Adriano fez o primeiro remate da segunda parte, ainda que este tenha saído muito por cima.

A partir dos 60 minutos o Casa Pia soltou-se em buscar do empate. O primeiro lance de perigo surge numa jogada às três tabelas dentro da área do Santa Clara que a defesa conseguiu resolver. Cerca de 10 minutos depois, aos 70 de jogo, o Casa Pia tem o seu primeiro remate enquadrado, ainda assim saiu fraco e praticamente à figura de Gabriel Baptista. Três minutos volvidos e Livolant, na marcação de um livre direto frontal, obrigou o capitão dos encarnados de Ponta Delgada a uma bela intervenção, junto à relva.

O Casa Pia estava melhor e tentou através do «chuveirinho» chegar ao empate, sempre sem sucesso. O Santa Clara soube defender e a espaços, foi tentando o contra-ataque, na busca do golo do descanso que nunca chegou.

Os encarnados ficam com os três pontos em casa, após uma boa primeira parte onde dominaram e numa segunda onde souberam sofrer.

A Figura: Frederico Venâncio

Para além de ter garantido muita estabilidade no setor defensivo, o central português ainda foi fazer a diferença no ataque, sendo o marcador do único golo do encontro.

O Momento: golo de Venâncio

O golo do central português decidiu o encontro. Na sequência de um pontapé de canto curto, o defesa dá os três pontos ao conjunto insular e marca pela primeira vez em nove temporadas.

Negativo: número de faltas e amarelos

O árbitro manteve sempre um critério muito apertado e isso deixou os jogadores, por vezes, muito nervosos.