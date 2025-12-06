Liga
Há 21 min
«Santa Clara? Claramente o jogo tem duas partes, tivemos melhor na segunda»
Gonçalo Brandão analisa derrota frente aos insulares por 1-0, na 13.ª jornada da Liga
Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, em declarações aos jornalistas após a derrota por 1-0 frente ao Santa Clara, na conferência de imprensa:
Análise à derrota com o Santa Clara
«Claramente o jogo tem duas partes. Uma primeira parte onde não fomos o que queríamos ser e demos uma parte de avanço ao Santa Clara, que foi claramente mais forte que nos duelos. Na segunda parte tivemos melhor.»
Momento da equipa e percurso durante a época
«Temos de continuar a acreditar no processo e saber que não estamos em condições de fazer primeiras partes como esta. O caminho é continuar a trabalhar e focar já no próximo jogo.»
