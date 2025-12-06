Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, em declarações aos jornalistas após a derrota por 1-0 frente ao Santa Clara, na conferência de imprensa:

Análise à derrota com o Santa Clara

«Claramente o jogo tem duas partes. Uma primeira parte onde não fomos o que queríamos ser e demos uma parte de avanço ao Santa Clara, que foi claramente mais forte que nos duelos. Na segunda parte tivemos melhor.»

Momento da equipa e percurso durante a época

«Temos de continuar a acreditar no processo e saber que não estamos em condições de fazer primeiras partes como esta. O caminho é continuar a trabalhar e focar já no próximo jogo.»