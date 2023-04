Sem vencer há 12 jornadas, o Santa Clara ocupa o último lugar na Liga e o treinador Danildo Accioly assume que a posição na tabela acarreta muitas dificuldades.

«Estar no último lugar tem muitas consequências, sobretudo em termos anímicos e de confiança. Só quem lá esteve consegue calcular a intensidade disso. Os jogadores têm tentado de todas as formas contrariar isto, mas as adversidades batem à nossa porta durante o jogo», disse o técnico dos açorianos na antevisão ao jogo com o Vizela, na 27.ª jornada.

Accioly deixou elogios à equipa orientada por Tulipa. «Cabe-nos contrariar [a qualidade do Vizela] com grande espírito e grande entrega, sabendo bem marcar os momentos do jogo para conquistar um resultado positivo que é o que nos interessa.»

O treinador do Santa Clara apelou ainda à «alma» e «crença» do grupo, que está «focado no objetivo» da permanência.

«Temos de ter um Santa Clara comprometido, organizado e empenhado nas suas missões. Os jogadores que lá estiveram dentro de campo têm estar empenhadíssimos naquilo que são as nossas missões e no seu comprometimento», realçou, antes de solicitar a presença dos adeptos no estádio de São Miguel.

«Assume um caráter de grande importância para aquilo que são os nossos objetivos. É um jogo em que poderemos atuar em frente aos nossos adeptos. Reforçamos o apelo para que eles possam aparecer para nos apoiar», destacou.

O Santa Clara recebe o Vizela esta sexta-feira, às 15h30, num jogo para seguir ao minuto no Maisfutebol.