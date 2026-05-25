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Há 14 min
Santa Clara encaixa 1,5 milhões com avançado brasileiro
Reinaldo esteve cedido ao Desp. Chaves e vai rumar ao Levski Sofia
Reinaldo esteve cedido ao Desp. Chaves e vai rumar ao Levski Sofia
Reinaldo, que esteve emprestado pelo Santa Clara ao Desportivo de Chaves em 2025/26, está a caminho do Levski Sofia, sabe o Maisfutebol.
O negócio pelo extremo de 24 anos vai render 1,5 milhões de euros à SAD açoriana, que fica ainda com 15 por cento do passe do brasileiro.
Reinaldo chegou a Portugal em 2024, mas não se afirmou no Santa Clara. Esteve emprestado ao Guarani, ao Alverca e, na última temporada, fez 31 jogos pelo Desp. Chaves (seis golos e três assistências).
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