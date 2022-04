Um excelente jogo de futebol e uma vitória segura do Santa Clara. Os açorianos receberam e venceram o Estoril por 2-0, regressando assim às vitórias no campeonato. Um triunfo com o carimbo de Ricardinho e que pode significar a garantia da permanência.

Aquando do apito inicial, o sol reluzia em Ponta Delgada, uma brecha esporádica num fim de semana onde a chuva caiu copiosamente na ilha. Durante o jogo, o sol e a chuva foram-se revezando, espelhando o louco contraste meteorológico dos Açores. Já o vento intenso foi uma constante ao longo de todo o encontro.

Desde o início do jogo, ficaram claras as intenções das duas equipas: quer Santa Clara, quer Estoril queriam agarrar o controlo da bola e impor o seu ritmo. A partida começou solta e o primeiro aviso pertenceu à equipa da casa. Aos oito minutos, um cruzamento de Sagna transformou-se em remate, com a bola a acertar no ferro.

Respondeu o Estoril cinco minutos depois. Remate de André Franco de fora da área, correspondida com uma excelente intervenção de Marco, que defendeu para canto. A primeira parte desenrolou-se equilibrada, com as duas formações de olhos postos nas balizas contrárias.

Aos 21 minutos, após um canto, Boateng cabeceou por cima, em mais um aviso para a baliza de Figueira. Aos 25 minutos, foi o Estoril que causou calafrios à defensiva açoriana, através de Carlos Sorria, que finalizou ao lado após uma excelente jogada da equipa estorilista.

Aos 35 minutos, através de um livre lateral, a execução de Sagna ganhou força com o vento e foi direta à baliza, mas Dani Figueira, atento, defendeu para canto. Foram várias as ações atacantes de ambas as equipas no primeiro tempo.

Aos 38 minutos, iniciativa conduzida por Allano, Ricardinho driblou com classe os defesas ‘amarelos’ e rematou forte para uma excelente defesa de Figueira.

Seria um prenúncio para o lance seguinte. Aos 44 minutos, Ricardinho arranjou espaço na zona frontal, e, de fora da área, rematou magistralmente para o fundo das redes do Estoril. Uma finalização de excelência a inaugurar o marcador.

No lance seguinte, o Estoril quase reponha a igualdade. Cruzamento de Soria para um cabeceamento de André Franco que embateu em cheio na barra. O lance fechou uma primeira parte bem disputada entre duas equipas que gostam de jogar bom futebol.

Na segunda parte, entrou melhor o Santa Clara. Aos 53, excelente assistência de Ricardinho, Tagawa desmarcou-se por entre os centrais e, na cara do golo, não facilitou. Um golo japonês a consolidar a vantagem açoriana.

O jogo mudou de feição com o 2-0 no marcador. A intensidade da partida abrandou e o Santa Clara, mais cauteloso, passou a estar mais resguardado e focado no controlo do encontro.

O Estoril, por seu turno, não deixou de procurar chegar perto da baliza de Marco, mas com a equipa açoriana mais recuada, teve mais dificuldades em penetrar no último terço do terreno.

Nota ainda para a entrada de Morita aos 72 minutos de jogo. Apesar das polémicas recentes e do jogador estar sob alçada disciplinar, o japonês foi opção para Mário Silva e entrou ao som das palmas dos adeptos.

Até ao final do jogo, a equipa de Bruno Pinheiro procurou sempre um golo que voltasse a trazer indefinição ao marcador, mas Marco, com maior ou menor dificuldades, conseguiu manter as redes açorianas invioláveis.