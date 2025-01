*Por Nuno Martins Neves

O Estoril iniciou a segunda metade do campeonato com uma importante e saborosa vitória sobre a sensação do campeonato.

O Santa Clara ainda conseguiu empatar, mas João Carvalho, com duas bombas de meia distância, conduziu a equipa canarinha ao triunfo, num jogo marcado pelas notícias da possível saída de Vasco Matos da turma açoriana para o Botafogo.

Primeira parte muito atípica dos açorianos, surpreendidos pela agressividade com que o Estoril atacava o portador da bola e lançava os contragolpes. Foi uma primeira meia hora para esquecer, com demasiados erros individuais e coletivos, devidamente punidos pelos canarinhos de Ian Cathro que em três ocasiões, marcaram por duas vezes.

Por vezes, ficou no ar alguma permissividade do árbitro do encontro nos duelos (com o Santa Clara a protestar uma falta no início do lance do 1-0) mas Miguel Fonseca foi coerente e manteve o mesmo critério.

Perante tal desenrolar de acontecimentos, Vasco Matos não se fez rogado em lançar mão do seu banco e alterar a equipa. Tirou Venâncio e apostou em Klismahn, desfazendo o habitual trio defensivo, passando a ter um triângulo no miolo, com Adriano como vértice mais defensivo. Os efeitos fizeram-se sentir quase de imediato: seis minutos depois da meia hora -e do 2-0 do Estoril - os açorianos reduziam por Vinicius Lopes, após uma jogada bem construída pela asa direita.

A segunda metade foi reatada com a mesma tendência: Santa Clara a crescer e a instalar-se no meio-campo estorilista, que ia recuando e fechando os espaços, da maneira que conseguia. Era uma turma açoriana que estava com ambição e desejo de corrigir a má imagem deixada na primeira meia hora, ainda para mais empurrada pelo público presente.

Pedro Ferreira esteve perto (56'), mas foi aos 63' que chegou o justo empate. Desta feita, foi a asa esquerda que tricotou o lance do golo, com Pedro Ferreira a adiantar para Klismahn, que com um subtil desvio de calcanhar isola Gabriel Silva na cara do guarda-redes. E quando assim é, o brasileiro não costuma falhar.

Mas como o futebol é imprevisível, quando tudo apontava para uma meia hora final avassaladora do Santa Clara em busca da vitória caseira que escapa há dois jogos, eis quando João Carvalho volta a deixar a sua marca. Ataque pela esquerda por Gonçalo Costa, a defensiva açoriana alivia, mas o esférico vai para os pés do capitão que com um "coice" recoloca o Estoril na dianteira. Gabriel Batista ainda tocou, mas não evitou o 3-2.

O golo mexeu com o Santa Clara, que demorou a reagir, consentindo, até, que o Estoril crescesse em campo e passasse a jogar um pouco mais subido. A resposta açoriana tardou, com o primeiro lance de aproximação com perigo a surgir apenas ao minuto 84, fruto de dois cruzamentos largos da direita para Gabriel Silva, mas sem consequência de maior para a baliza de Robles.

Era um Santa Clara em cima do adversário, a tentar por todas as maneiras chegar ao empate, mas encontrou pela frente um Estoril abnegado e que defendeu de forma solidária. Ricardinho, no sétimo e último minuto de descontos, teve na cabeça o empate, mas atirou à figura de Robles.

A Figura: João Carvalho

O capitão do Estoril esteve nos três golos da equipa e foi o motor da equipa. Na ótica ficam os dois golos, o 1-0 e o 3-2, ambos em remates de meia distância, sem defesa para Gabriel Batista. Num jogo em que o Estoril teve de saber quando atacar e quando cerrar fileiras, João Carvalho foi o fiel da balança estorilista.

Momento: terceiro golo do Estoril

Não foi só o golo que colocou o Estoril novamente na dianteira, mas também pelo que significou no adversário. Seis minutos antes, o Santa Clara tinha conseguido chegar ao empate e estava com "a corda toda", apoiado pelo público. Marcar naquela altura foi decisivo para o desfecho positivo para a turma de Ian Cathro.

Positivo

Segunda vitória consecutiva do Estoril fora de portas. Depois do triunfo na Amadora, a equipa de Ian Cathro foi aos Açores conseguir uma vitória suada diante do quinto classificado. Este é o melhor ciclo da equipa canarinha no campeonato, que nunca tinha, até agora, conseguido duas vitórias seguidas para o campeoanto