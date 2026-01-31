*Por Frederico Figueiredo

Foi uma primeira parte emotiva, com boas chances e dois golos, aquela que se assistiu no Estádio de São Miguel.

Numa tarde chuvosa, o Santa Clara, a precisar de pontos, recebeu o Estoril que vinha de quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O jogo começou com muitas bolas divididas, muita luta a meio campo e sem grandes chances de perigo.

FILME E FICHA DO JOGO

A primeira real chance, que viria a ser anulada por fora de jogo, surge por intermédio de Brenner que apareceu desmarcado pela direita e de primeira, após passe de Gabriel Silva, rematou torto. Aos 27 minutos, novamente Brenner a aparecer desmarcado pela direita, remata e a bola sai, novamente, muito ao lado da baliza defendida por Joel Robles.

No minuto a seguir, os papéis inverteram-se e foi Brenner que desmarcou Gabriel Silva que, na cara do guardião estorilista, permitiu a intervenção do guarda-redes, perdendo-se assim mais uma oportunidade para os encarnados de Ponta Delgada.

Aos 33 minutos, e num lance muito contestado pelo Santa Clara, o Estoril inaugura o marcador por intermédio de Begraoui, na conversão de um castigo máximo. No entender do árbitro, Calila puxou Alejandro Marqués. Chamado à conversão, Begraoui enganou Gabriel Batista e colocou o Estoril na frente do marcador.

O Santa Clara reagiu e Gabriel Silva, uma das melhores unidades da equipa insular nesta primeira parte, atirou para fora quando se encontrava em boa posição. Dois minutos volvidos e o Estoril aumenta a vantagem. Livre lateral a castigar uma simulação de Pedro Ferreira, Pizzi cruzou e Alejandro Marqués, de cabeça, atirou a contar para o 0-2.

Até ao intervalo, o Santa Clara dispôs de duas boas ocasiões para, pelo menos, ir com uma desvantagem menor para o intervalo, mas sem sucesso. Primeiro por Gabriel Silva, que respondeu a um cruzamento de Calila e atirou para fora. Depois, foi Lucas Soares que num remate de fora da área viu a bola passar perto do poste com Robles já batido.

O Santa Clara voltou do intervalo decidido a mudar no rumo do encontro. Aos 51 minutos, a equipa encarnada faz o 1-2 por intermédio de Calila. O defesa apareceu solto ao segundo poste e correspondeu de cabeça a um grande cruzamento de Lucas Soares. Dois minutos depois, os papéis inverteram-se, mas desta vez sem a eficácia que ambos desejariam.

Aos 64, Gabriel Silva empata o jogo. Numa recuperação de bola, Torrão passa a Gabriel que de fora da área, num grande disparo, empata a partida. Embalado por este golo, o Santa Clara assumiu as despesas do jogo e partiu para cima em busca da vitória. Torrão teve na cabeça o 3-2, mas não conseguiu dar vantagem aos açorianos.

Quem conseguiu dar vantagem à sua equipa foi Rafik Guitane aos 74 minutos. O ala recebeu na direita e desferiu um chapéu perfeito sobre o capitão do Santa Clara que não esboçou qualquer reação. E 10 minutos volvidos, uma má abordagem de Federico Venâncio levou Henrique Silva a cometer a segunda grande penalidade do jogo. Tal como a primeira, o lance foi muito contestado pela equipa encarnada.

Begraoui, chamado à conversão, não se fez rogado e matou o jogo, estabelecendo o 4-2 final.

A Figura: Begraoui

Não tremeu quando foi chamado e marcou mais dois golos no campeonato.

O Momento: golo de Guitane, 74m

Com o Santa Clara por cima, Rafik Guitane faz o melhor golo da noite e coloca o Estoril de novo em vantagem

Negativo: o tempo que se leva a decidir lances no VAR

Hoje foram mais três lances, que demoraram uma «eternidade» a ser decididos.