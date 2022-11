Uma reviravolta e três pontos para os açorianos. O Santa Clara recebeu e venceu esta segunda-feira o Estoril por 3-1, num jogo bem disputado, onde a equipa da casa foi superior, sobretudo no segundo tempo. Um triunfo que permite à equipa de Mário Silva ir para a pausa da Liga mais tranquila na tabela classificativa.

Este foi o jogo que fechou a jornada antes de o campeonato parar devido ao Mundial. De um lado, o Santa Clara, a passar a melhor fase da época, sem perder há três jogos (empates com FC Porto e Chaves e vitória com o Vizela); do outro, o Estoril, mais confortável na classificação, mas com duas derrotas nos últimos dois encontros, ambos com o Benfica, para o campeonato (1-5) e Taça de Portugal (0-1).

Quando André Narciso apitou para o início do encontro, a chuva, que caiu ao longo de todo o dia em Ponta Delgada, deu tréguas para a realização da partida. Desde cedo que as duas equipas deixaram claro que iriam procurar a vitória, num jogo que começou equilibrado. E os golos foram a prova disso mesmo.

Aos 18 minutos, após uma excelente combinação ofensiva, Tiago Gouveia lançou-se pela esquerda e cruzou para uma finalização eficaz de Léa Siliki. Estava feito o 1-0. Cinco minutos depois, resposta do Santa Clara. Lance de bola parada na área estorilista, Dani Figueira socou de forma deficiente e Tassano, após um ressalto, rematou para o fundo das redes. Inicio de jogo intenso para aquecer a noite fria açoriana.

O jogo permaneceu equilibrado, resultante de uma boa atitude de ambas equipas, que tiveram sempre as balizas contrárias na mira. Nessa missão, o Santa Clara foi mais bem-sucedido: os insulares dominaram a posse de bola e exploraram as fragilidades defensivas do oponente para penetrar em zonas de perigo.

Quem está perto da baliza contrária, está sempre mais perto do golo – e assim foi. Já perto do intervalo, aos 43 minutos, após um excelente ataque do Santa Clara, Bruno Almeida assistiu Matheus Babi, que desviou para o fundo das redes da equipa da Praia. Estava consumada a reviravolta no marcador.

Para o segundo tempo, Veríssimo fez uma dupla substituição, colocando em campo Marqués e Rodrigo Martins, mas foi o Santa Clara quem continuou melhor na partida. Aos 53 minutos, Bruno Almeida, de fora da área, rematou forte para uma excelente defesa de Dani Figueira. Aos 63, nova ameaça, com Boateng rematar a rasar o poste.

Os açorianos forçaram o terceiro golo e tantas vezes o cântaro vai à fonte que acaba por partir. Aos 70 minutos, de bola parada (o Santa Clara está a tornar-se especialista neste tipo de lances), Bruno Almeida cruzou para a cabeçada certeira de Boateng.

Se o Estoril no primeiro tempo ainda conseguiu equilibrar o encontro, na segunda parte a equipa de Veríssimo foi inofensiva. Até ao apito final, os açorianos geriram a vantagem, procurando manter a bola longe da sua baliza. O Estoril, por seu turno, não teve critério para mudar o rumo de uma segunda parte onde os açorianos foram francamente superiores. Obrigado pela sua atenção, a Liga volta dentro de momentos.