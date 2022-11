Figura do jogo: Matheus Babi

É aquele jogador que divide sentimentos. Por um lado, o jeito desengonçado não parece o ideal para um atleta de alta competição. Por outro, sabe estar no momento certo, à hora certa, e, a cada jogo, vai reforçando a sua importância nesta equipa do Santa Clara. Com uma equipa mais entrosada, Matheus Babi destaca-se a ser o elemento mais atacante da equipa. Hoje soube explorar o espaço entre linhas e aparecer entre o núcleo defensivo para criar perigo. Uma exibição coroada com o golo.

Momento: o golo do Boateng

Foi um excelente golo: cruzamento certeiro de Bruno Almeida e uma excelente cabeçada de Boateng. O central do Santa Clara, apesar de em muitos momentos defensivos deixar a desejar, é cada vez mais decisivo na finalização da bola parada. Hoje foi ele o autor que arrumou com o jogo e selou a vitória para o Santa Clara.

Outros destaques:

Bruno Almeida

É um dos grandes responsáveis pela melhoria de rendimento do Santa Clara nas últimas jornadas. Encaixou no sistema de Mário Silva como uma luva e deu o critério que falhou às tarefas ofensivas da equipa nos primeiros jogos. Abre, distribui e conduz. O jogo dos açorianos passa por todo por ele. Hoje fez duas assistências.

Tiago Gouveia

Foi o elemento mais desequilibrador do Estoril. Conseguiu aproveitar os espaços para dar profundidade ao jogo da sua equipa. Apesar da organização defensiva do Santa Clara, Tiago Gouveia conseguir criar brechas, gerando oportunidades de golo. A sua quebra de rendimento no segundo tempo é um dos motivos para a quebra de rendimento da sua equipa.