*Nuno Martins Neves

Que melhor resposta à goleada sofrida na Luz do que regressar às vitórias com um triunfo indiscutível? O Santa Clara de Vasco Matos continua a trilhar seguro e confiante neste regresso dos açorianos à I Liga e ontem, diante de um Estrela da Amadora determinado em fechar os caminhos para a sua baliza, foi preciso ir ao banco buscar a chave do triunfo.

Apesar de o jogo ser disputado a um ritmo lento, o Santa Clara foi sempre quem esteve por cima dos acontecimentos. Exceção feita ao período entre os dez e os 30 minutos, em que o Estrela conseguiu criar algum perigo, incluindo o remate de Igor Jesus que Gabriel Batista defendeu, com a ajuda dos postes, os açorianos souberam utilizar a sua asa esquerda para perigar a baliza de Bruno Brígido.

O triângulo MT, Adriano e Gabriel Silva entendeu-se às mil maravilhas, e dos seus pés saíram os principais lances. Safira, aos nove minutos, atirou ao poste após assistência de Adriano. O médio brasileiro estava imperial a defender e a atacar: aos 40', subiu à grande área para cabecear com muito perigo, após livre. Quatro minutos volvidos, Gabriel Silva fez uso da sua técnica para sentar dois adversários, antes de fletir da esquerda para o meio e obrigar o guardião tricolor a nova defesa apertada.

Chegou o intervalo e a tendência manteve-se: Santa Clara mais ofensivo, perante um Estrela que não se fazia rogado em pausar o jogo. Filipe Martins sentia que não podia expôr a equipa e baixou as linhas. Isso criou muitos problemas ao Santa Clara, que ficou sem espaço para criar.

Só Gabriel Silva, primeiro num cruzamento para Calila cabecear à figura e depois num remate cruzado, conseguia assustar o Estrela. Foi preciso Vasco Matos ir ao banco para encontrar a chave para abrir a baliza de Bruno Brígido. Três substituições - Serginho, Matheus Pereira e Vinicius - que deram o sangue fresco que a equipa precisava.

Serginho pisou terrenos mais adiantados e esticou a equipa, enquanto Matheus Pereira e Vinicius apareceram bem abertos na frente. E já dentro dos dez minutos finais, uma jogada iniciada num lançamento lateral desbloqueia a partida: Gabriel Silva, agora mais ao centro, encontra Matheus Pereira solto na esquerda, com o ex-Vizela a cruzar de primeira para o coração da área onde Vinicius surge a marcar. Segundo golo em jogos consecutivos para o avançado brasileiro, depois do golo supersónico na Luz. Estava feito o difícil, e até ao final o Santa Clara só teve de controlar.

Figura: Gabriel Silva



O avançado brasileiro foi um autêntico quebra-cabeças para a defesa do Estrela da Amadora. Aliando técnica à velocidade, Gabriel Silva criou inúmeros lances de perigo, estando nos principais lances do Santa Clara. Esteve perto do golo e acabou por sair dos seus pés o lance que decidiu o encontro.

Momento: Golo de Vinicius



Com o tempo a escoar, parecia que o Santa Clara não iria conseguir desfeitear Bruno Brígido. Até que num lançamento lateral de Sidney para Gabriel Silva, este e Adriano construíram o lance que daria o triunfo aos açorianos. Matheus Pereira e Vinicius, entrados há dez minutos, deram continuidade, com o primeiro a assistir o segundo para o único golo da partida.

Positivo: Reação à derrota



A pesada derrota da semana passada parece já ter sido esquecida pela equipa açoriana, que manteve a identidade de jogo e reagiu da melhor forma, com um triunfo suado, mas inteiramente justo. Vasco Matos alterou apenas duas peças no onze (Lucas Soares e Vinicius) mas a essência da equipa continuou.