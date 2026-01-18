*Frederico Figueiredo

Foi uma primeira parte de muita transpiração e de pouca inspiração a que se assistiu no Estádio de São Miguel, no jogo que opôs o Santa Clara ao Famalicão.

A equipa da casa tentou assumir o jogo desde cedo, mas foi através de uma jogada em transição que surge o primeiro lance de perigo. Gabriel Silva recebe uma bola na esquerda do ataque, passa por Rodrigo Pinheiro e depois de rematar viu Rafa Soares a cortar a bola antes desta chegar a Carevic.

O jogo foi sempre muito disputado, com as duas equipas a sentirem alguma dificuldade na circulação da bola, uma vez que os seus jogadores estavam pouco a pouco a escorregar devido à chuva que se fez sentir durante a primeira parte. Aos 19 minutos, outra vez com o Santa Clara no ataque, Lucas Soares não conseguiu dirigir o cabeceamento à baliza famalicense.

Na resposta, e numa transição rápida, o Famalicão chega perto da área de Gabriel Baptista em superioridade numérica, mas Sorriso definiu muito mal a jogada e perdeu-se uma boa chance para criar perigo junto à baliza insular.

Assistiu-se, depois, a largos minutos onde a bola foi sempre muito disputada na zona de meio-campo, sem que as equipas conseguissem definir bem o último passe e criar perigo nas balizas à guarda de Carevic e Gabriel Batista.

Até ao intervalo, surgiram mais três lances de relativo perigo. Primeiro Klismahn, aos 37m, tentou aproveitar um mau corte de Ibrahima Ba, mas o remate de pé esquerdo não teve a melhor direção. Depois, Gil Dias cortou da direita para o centro e com o seu melhor pé atirou muito por cima da baliza do Santa Clara.

O Santa Clara dispôs da última situação de perigo da primeira parte, com um bom cruzamento a partir da direita, mas Carevic encaixou a bola à vontade. Os dois guarda-redes não tiveram grande trabalho neste primeiro tempo.

A segunda parte começou com as duas equipas dispostas a marcar e a inverter o marasmo da primeira parte. Aos 49 minutos, Gabriel Silva surgiu isolado, foi derrubado dentro da área, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo.

Aos 51 minutos, o Famalicão numa boa jogada pela esquerda, fez a bola chegar à área onde surge Gustavo Sá a cabecear para grande intervenção de Gabriel Batista.

Seis minutos depois, Klismahn surge na direita e num cruzamento/remate obrigou Carevic a uma boa intervenção. Três minutos depois, outra vez Gabriel Silva num disparo forte que passou muito perto da baliza famalicense.

O Famalicão respondeu primeiro com uma ameaça e depois com o único golo da partida. Aos 64 minutos, Gustavo Sá surge a rematar, na passada, quase na pequena área, por cima; e aos 75 minutos, boa jogada coletiva pela direita, com um cruzamento atrasado para Sorriso que não desperdiçou.

A partir daqui, o Santa Clara tentou ir em busca do empate e quase o conseguiu por diversas vezes. Pedro Ferreira, de fora da área, rematou forte, mas ao lado aos 78 minutos. Aos 81m, de baliza completamente aberta, não conseguiu direcionar o seu cabeceamento para o fundo das redes. E já nos descontos, Gabriel Silva atirou forte e já com Carevic batido, viu a bola embater na barra, naquela que foi a última oportunidade do jogo.

Positivo: ambas equipas tentaram, na segunda parte, ter um futebol mais positivo e as oportunidades começaram a surgir em ambas balizas.

Negativo: as faltas e faltinhas que se continuam a marcar no futebol português. O jogo dificilmente flui se a equipa de arbitragem apitar a qualquer contacto.

O Momento: falhanço de Elias, aos 81 minutos. Com tudo para fazer o empate, Elias atirou para fora e desperdiçou a melhor oportunidade do jogo.

A Figura: Gabriel Silva. O extremo foi o jogador mais inconformado do plantel encarnado, tentando por diversas formas obter um golo que desse, pelo menos, um ponto ao Santa Clara.