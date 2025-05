*Por Frederico Figueiredo

Veja aqui o filme do encontro.

Numa primeira parte bem disputada no Estádio de São Miguel, o Santa Clara começou por dominar as operações e nos primeiros minutos dispôs de uma situação clara de golo, que Vinicius falhou na cara de Zlobin. Poucos minutos depois e nova situação de perigo junto da baliza do Famalicão, com Wendel a definir mal uma jogada de superioridade numérica.

O Famalicão tentou reagir, mas sempre sem perigo. É durante esta reação que os encarnados de Ponta Delgada abrem o marcador. MT faz uma abertura para o lado direito do ataque, onde surge Lucas Soares a combinar com Ricardinho, com o primeiro a cruzar rasteiro para o coração da área onde se encontrava Wendel que só teve que encostar para o primeiro golo do jogo.

Após sofrer o golo o Famalicão pegou no comando do jogo e por duas vezes esteve perto de marcar. A primeira após boa combinação entre Rodrigo Pinheiro e Gustavo Sá, com o primeiro a rematar para defesa de Gabriel Silva. Logo de seguida é Rafa Soares a meter à prova o guardião insular, que respondeu com mais uma boa defesa.

A primeira parte ficou marcada pela expulsão de Sejk, que viu vermelho direto aos 45 minutos, após agredir com uma cotovelada o defesa Luís Rocha.

A segunda parte começou com a mesma toada. O Santa Clara entrou mais forte e dispôs de soberana oportunidade para aumentar a vantagem. Edney Silva, em estreia, com tudo para fazer o golo, atirou por cima. E foi com o Santa Clara por cima que o Famalicão empatou.

Jogada de contra-ataque, com Gabriel Baptista a defender o primeiro remate de Gil Dias, mas que nada pude fazer face à recarga de Gustavo Sá. Com este resultado e com mais um jogador, o Santa Clara assumia as rédeas do encontro na procura do segundo golo, que acabou por chegar a 10 minutos do fim, novamente por Wendel. Cruzamento da esquerda, Pedro Ferreira falha a emenda e Wendel, à segunda, faz o resultado final.

Até ao fim do jogo, destaque para a expulsão por acumulação de amarelos de Sidney Lima. Para o jogo com o Farense, o Santa Clara tem 5 jogadores indisponíveis, entre os quais a tripla de defesas centrais titular.

---

A Figura: Wendel – Foi a primeira titularidade desde que chegou aos Açores e marcou os dois golos da sua equipa.

Negativo: a quantidade de faltas e cartões amarelos vistos pelo Santa Clara esta época

Momento: o segundo golo de Wendel. Coroou a sua primeira titularidade com dois golos, que mantêm os encarnados na luta pela Europa