*Nuno Martins Neves

O surpreendente Santa Clara falhou o regresso ao quarto lugar, ao não conseguir desfazer o nulo inicial diante do Farense. Apesar do sinal mais e de ter jogado toda a segunda parte com mais um atleta, os açorianos de Vasco Matos não foram felizes no último terço, diante dos algarvios de Tozé Marreco que aguentaram o assédio.

O melhor que se pode dizer dos primeiros 45+3 minutos do jogo entre açorianos e algarvios é que não deixou qualquer saudade. Aspetos positivos só mesmo o bom tempo que se fez sentir em Ponta Delgada, com sol e temperatura elevada, porque no retângulo do jogo houve muito pouco futebol.

A um Santa Clara a querer assumir mais contrapôs um Farense bastante recuado e a procurar as transições rápidas. Só que nem os leões de Faro conseguiam ser acutilantes no contra-golpe, nem os encarnados de Ponta Delgada tiveram destreza suficiente para criar perigo.

RECORDE O FILME DO JOGO

Moreno expulso em nove minutos

Momentos de frisson só aos 11 minutos, quando Marco Matias introduz a bola no fundo da baliza açoriana, mas o lance foi anulado porque o atacante do Farense dominou a bola com o braço. 18 minutos volvidos, Vinicius aproveita mal um disparate de Cláudio Falcão, rematando frouxo à figura do guarda-redes contrário.

Vasco Matos foi obrigado a mexer cedo, com MT a lesionar-se, lançando Matheus Pereira. Quanto a Tomané, sofreu um duro revés em cima do intervalo, com Marco Moreno a cometer a proeza de ver dois cartões amarelos no espaço de nove minutos, deixando os algarvios reduzidos a dez para a segunda parte.

Santa mais atrevido

A vantagem numérica foi bem aproveitada pelo conjunto da casa. Com Safira lançado a jogo, o Santa Clara ganhou uma referência na frente e começou a chegar com perigo à baliza do Farense. Nos primeiros 20 minutos da segunda parte, Frederico Venâncio já tinha obrigado Ricardo Velho a uma defesa apertada para canto (51'), enquanto Calila e Safira, aos 54 e 66 minutos, respetivamente, remataram com perigo.

Mais do que os lances de perigo, a atitude dos açorianos pareceu mudar, jogando com mais urgência do que tinham demonstrado na primeira parte e fazendo por criar linhas de passe no último terço, com Safira, Vinicius, Klismahn e Diogo Calila a demonstrarem grande entendimento.

O Farense pouco conseguia fazer: Tomané reajustou a defesa com Raul Silva e procurou espevitar a frente com Jaime. Mas sempre que havia ocasião, os algarvios procuraram por pausar o jogo.

Vasco Matos arriscou tudo, desfazendo os três centrais.

A equipa revelou paciência, sabendo trocar a bola à procura do melhor momento de atacar a baliza de Ricardo Velho, que apesar de ter tido pouco trabalho (fez duas enormes defesas ao minuto 89 mas o lance foi anulado por fora de jogo), foi dando conta dos acontecimentos.

E foi assim, que mesmo reduzidos a dez na segunda parte, o Farense conseguiu conquistar um ponto em São Miguel, numa partida onde o Santa Clara claramente fez por merecer outro resultado, saindo com algumas queixas do trabalho de António Nobre. O árbitro apitou demasiadas faltas marcadas, algumas ao contrário, não tendo contribuído para uma maior fluidez do jogo e foi permissivo com o antijogo do Farense.

A Figura: Cláudio Falcão

O defesa central do Farense comandou a equipa na difícil deslocação aos Açores, que se tornou ainda mais complicado após a expulsão de Marco Moreno. Seguro e solidário, Falcão foi a voz de comando dos leões de Faro.

O Momento: Moreno sem justificação

Felizmente para o Farense, as duas asneiras que Marco Moreno fez no espaço de nove minutos acabou por não significar uma derrota para a equipa. Abordagens completamente despropositadas em dois lances, aos 36 e 35 minutos, levaram o defesa central a ver o cartão amarelo e a deixar a equipa desfalcada em toda a segunda parte.



Negativo: Primeira parte para esquecer

Os 45 mais três minutos da primeira parte foram demasiado pobre para um jogo da Liga, com ritmo baixo e pouca intensidade das duas equipas. Os mais de dois mil espectadores que foram ao Estádio de São Miguel mereciam um pouco mais.