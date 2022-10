O momento: o golo de Boateng

O jogo estava a caminhar para o final e parecia já sem grande história. O FC Porto limitava-se a controlar a posse de bola e o Santa Clara, apesar da vontade, não tinha grande engenho para chegar com a bola controlada à baliza adversária. Aos 83 minutos, surgiu o lance que fechou o marcador. Canto batido na direita e Boateng, a fugir a David Carmo, restabeleceu um justo empate no marcador com uma cabeçada bem medida.

Figura do jogo: Boateng mais uma vez

É o homem do golo que fechou o jogo. Uma excelente cabeçada após um canto. Mas, o titulo do homem do jogo, não somente pelo golo. Boateng está longe de ser um atleta de encher o olho, mas é, cada vez mais, uma referência do Santa Clara. Hoje, não complicou e foi essencial para aliviar várias investidas portistas.

Outros destaques:

Gabriel Silva

Este não foi um jogo fácil para a defesa do Porto. Apesar de dificuldades na definição no último terço do terreno, os açorianos conseguiram criar várias investidas perigosas junto da área contrária. Tal se deve, em grande parte, à irreverência de Gabriel Silva, que soube explorar o espaço entre linhas e desequilibrar a defesa portista. Só não marcou aos 69 minutos porque Diogo Costa fez uma grande intervenção.

Fábio Cardoso

Foi o autor do golo inicial. Um golo que foi um presente envenenado para o Porto – mas isso já são contas paralelas. Fábio Cardoso tem vindo a solidificar a sua posição nos azuis e brancos. Não comprometeu e foi forte na antecipação, tendo sido fundamental para atrapalhar o último passe do Santa Clara.