Vasco Sousa e Fran Navarro são as novidades na equipa do FC Porto para o duelo frente ao Santa Clara, nos Açores, da segunda jornada da Liga.



O médio e o avançado, que tinham saltado do banco na jornada anterior frente ao Gil Vicente, agarraram um lugar na equipa titular. Em sentido contrário, Eustáquio e Gonçalo Borges, titulares no encontro anterior, começam no banco de suplentes.



Por seu turno, Vasco Matos repete o 'onze' que iniciou o duelo contra o Estoril que terminou com o a goleada dos açorianos por 4-1.



ONZES:



SANTA CLARA: Gabriel Batista, Sidney Lima, Frederico Venâncio, Alysson e Lucas Soares; Pedro Ferreira, Adriano e MT; Vinicíus Lopes, Safira e Gabriel Silva;



SUPLENTES SANTA CLARA: Néneca, Calila, Matheus Pereira, Ricardinho, Luís Rocha, Paulo Henrique, João Costa, Serginho e Klismahn.



FC PORTO: Diogo Costa, Martim Fernandes, Zé Pedro, Otávio e Galeno; Alan Varela, Nico, Vasco Sousa e Iván Jaime; Namaso e Fran Navarro.



SUPLENTES FC PORTO: Cláudio Ramos, Eustáquio, Grujic, Pepê, André Franco, João Mário, David Carmo, Toni Martínez e Gonçalo Borges.