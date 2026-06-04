O Santa Clara recusou uma proposta de 600 mil euros do Atlético San Luis por Brenner Lucas.

Segundo foi possível saber, a SAD açoriana nem sequer fez contra-proposta, por entender que o extremo brasileiro tem um valor de mercado bem acima do que foi apresentado. Ao que o Maisfutebol apurou, o Santa Clara só vai negociar o jogador de 24 anos a partir dos três milhões de euros.

Brenner, que cumpriu 36 jogos pelos açorianos esta época, é visto internamente como o substituto natural de Gabriel Silva, que tem muito mercado no estrangeiro, mas também já esteve na mira do Sporting.

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