O Santa Clara veio a público esclarecer que não está em cima da mesa a fusão da SAD com outro clube.

Num comunicado, o clube açoriano aponta que Bruno Vicintin, o acionista maioritário da SAD que participa na Liga, «tem sido um verdadeiro apaixonado pelos Açores e pelo Santa Clara». Além disso, o emblema dos Açores destaca o investimento em «infraestruturas de excelência», nomeadamente o centro de treinos.

«É importante deixar bem claro, e após conversa estabelecida com o nosso acionista, que não existe qualquer fusão da Santa Clara Açores, Futebol, SAD com outro clube. O Santa Clara é e será sempre dos Açores, com alma açoriana e raízes nesta terra abençoada», lê-se na nota do clube.

«Outras instituições podem convidar o nosso acionista a colaborar e fazem-no porque reconhecem o sucesso e o prestígio do que aqui tem sido construído. Mas o nosso foco é - e continuará a ser - apenas um: o sucesso do Santa Clara e a manutenção da nossa equipa principal na Primeira Liga.»

Este comunicado do Santa Clara surge horas depois de algumas notícias que davam conta da alegada intenção da SAD liderada por Bruno Vicintin em deixar os Açores e fundir-se com um clube do continente – à semelhança do que aconteceu com Vilafranquense e AVS – devido a um apoio recebido por cada época do Governo Regional dos Açores.

A SAD do Santa Clara recebe um milhão de euros por temporada pelo contrato de patrocínio através da palavra «Açores» nas camisolas, mas esse apoio ainda não foi aprovado para 2026/27.

«A quebra desse contrato não seria apenas um golpe financeiro, seria uma ferida profunda na presença dos Açores no futebol nacional. Lutaremos para que isso não aconteça, mas esperamos que o bom senso não nos imponha tamanha injustiça», lê-se ainda no comunicado do clube de Ponta Delgada.