*Crónica de: Frederico Figueiredo

Foi uma primeira parte praticamente sem oportunidades a que se opôs o Santa Clara e o Gil Vicente, 14º e sexto classificados, respetivamente, da Liga.

O Santa Clara, a precisar de pontos para fugir ainda mais à zona de despromoção, até entrou muito melhor no jogo quando aos dois minutos, e após uma boa jogada pela direita, Gabriel Silva apareceu isolado na área. Contudo, o extremo rematou fraco para defesa fácil de Lucão.

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Os encarnados dos Açores mandavam no jogo, e aos 16 minutos, Luis Fernando viu o seu remate ser intercetado quando tinha uma boa oportunidade para criar perigo.

O Gil Vicente começou a reagir e a equilibrar o encontro a partir dos 20 minutos e dispôs mesmo da melhor oportunidade da primeira parte do encontro. Na marcação de um livre estudado, Elimbi apareceu solto de marcação quase na pequena área e, com tudo para fazer o primeiro golo do encontro, atirou por cima. Como um mal nunca vem só, na sequência do lance, o defesa central gilista lesionou-se e foi substituído de imediato por Espigares.

Pouco depois, Luís Esteves tentou a sua sorte com um remate forte, de fora da área. A intenção esteve lá, mas a pontaria esteve muito desafinada, uma vez que o remate passou muito por cima. Até ao final da primeira parte, ambas as equipas lutaram muito pela posse do esférico, cometendo muitas «faltas e faltinhas» a meio campo, sem criar real perigo para as balizas à guarda de Gabriel Silva e Lucão.

A segunda parte começou tal como a primeira tinha acabado. Jogo de muita luta, muita disputa de bola, mas poucos lances de perigo e de ataque às duas balizas. Espigares, central do Gil Vicente, dispôs de uma boa oportunidade, aos 63 minutos, apôs um bom cruzamento, mas, o seu cabeceamento saiu muito torto e perdeu-se a oportunidade.

Os açorianos tentaram reagir e Luis Fernando, com tudo para visar a baliza de Lucão, tentou ajeitar a bola em demasia para o seu pé direito e viu o defesa cortá-la para canto. Na sequência, Sidney Lima amorteceu de cabeça para Pedro Ferreira que, de fora da área, rematou forte, mas sem a melhor direção.

O Santa Clara estava melhor e Brenner apareceu desmarcado pelo flanco direito e tentou servir Elias Manoel. No entanto, o cruzamento saiu torto e nem chegou a haver remate. Aos 83 trocaram-se os papeis e foi Elias a não conseguir servir os seus colegas da melhor maneira. Já nos descontos, Brenner podia ter desfeito o nulo, mas a receção não foi a melhor e perdeu-se mais uma oportunidade.

Vinicius, já depois de Romão ter tentado um canto olímpico que quase apanhava Lucão desprevenido, tirou um defesa da frente, fletiu da esquerda para o meio e desferiu o remate que garantiu mais três pontos ao Santa Clara e a terceira vitória seguida. Os insulares ainda apanharam um susto, quando Carlos Eduardo, no último lance do jogo, rematou muito por cima.

A Figura: Vinicius

Num jogo marcado pelos duelos a meio campo, o extremo entrou para resolver o jogo e desatar um nó que parecia durar até ao fim.

O Momento: 93 minutos

Vinicius Lopes, num grande momento, dá os três pontos à equipa da casa.

Positivo

Terceiro jogo sem sofrer golos e terceira vitória consecutiva para o Santa Clara. Os açorianos somam pontos preciosos na fuga à despromoção.