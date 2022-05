O Santa Clara está a negociar a renovação de contrato com João Afonso.



O central de 32 anos termina a ligação a clube no final de junho, mas a SAD açoriana pretende assegurar a continuidade do jogador, visto que uma figura importante no plantel. Apesar de estarem a conversar, as duas partes ainda não chegaram a acordo.



Desde 2019, João Afonso é um dos capitães de equipa e já vestiu a camisola do Santa Clara em 92 ocasiões.