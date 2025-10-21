Santa Clara lança camisola inspirada na série «Rabo de Peixe»
Clemente, melhor marcador de sempre dos insulares, participou no lançamento da camisola «vintage»
Clemente, melhor marcador de sempre dos insulares, participou no lançamento da camisola «vintage»
O Santa Clara lançou, esta terça-feira, uma camisola inspirada na série portuguesa «Rabo de Peixe».
Através de uma notícia partilhada no site oficial, o clube divulgou imagens do equipamento «vintage», que teve Clemente, melhor marcador de sempre do clube, como protagonista das gravações. O lançamento desta camisola coincide com a estreia da segunda temporada da série da Netflix. No mesmo texto, o Santa Clara escreve que a camisola celebra a «alma açoriana, o orgulho das suas gentes e a paixão por um emblema que transcende o futebol».
«Esta camisola é mais do que um pedaço de tecido. É uma herança cultural que une gerações. O passado está escrito, mas o futuro ainda está por escrever», refere Clemente.
CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.