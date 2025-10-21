O Santa Clara lançou, esta terça-feira, uma camisola inspirada na série portuguesa «Rabo de Peixe».

Através de uma notícia partilhada no site oficial, o clube divulgou imagens do equipamento «vintage», que teve Clemente, melhor marcador de sempre do clube, como protagonista das gravações. O lançamento desta camisola coincide com a estreia da segunda temporada da série da Netflix. No mesmo texto, o Santa Clara escreve que a camisola celebra a «alma açoriana, o orgulho das suas gentes e a paixão por um emblema que transcende o futebol».

«Esta camisola é mais do que um pedaço de tecido. É uma herança cultural que une gerações. O passado está escrito, mas o futuro ainda está por escrever», refere Clemente.

