Um jogo, duas partes distintas. O Santa Clara esteve a perder em casa frente ao Marítimo, mas acabou por vencer por 2-1, devido à reviravolta consumada na segunda parte. A equipa madeirense penaliza-se por não ter dilatado a vantagem na primeira parte, quando, até, desperdiçou um penálti. Primeiro triunfo dos açorianos.

Mas vamos por partes. Face ao contexto, e apesar do campeonato ainda estar no início, este foi um jogo de aflitos nos Açores. Duas equipas com ambições no campeonato, mas que tiveram um arranque atribulado: à partida para o encontro, os açorianos apenas somavam um ponto enquanto os madeirenses, em pior posição, encontravam-se sem qualquer ponto.

Para buscar a primeira vitória no campeonato, Mário Silva fez-se valer da armada brasileira do Santa Clara: o conjunto açoriano entrou com seis brasileiros, todos reforços para esta época. E logo a abrir o jogo, um deles esteve em destaque. Através de um livre direto no enfiamento da área, Gabriel Silva, aos dois minutos, esteve perto do golo.

Também na fase inicial do encontro, duas contrariedades para o Marítimo. Vasco Seabra foi obrigado a realizar duas substituições devido às lesões de Moreno e Matheus. Entraram Edgar Costa e Mosquera, aos nove e 14 minutos, respetivamente.

O Santa Clara apareceu com mais disponibilidade para controlar a posse de bola, mas notou-se a falta de entrosamento dos jogadores e a dificuldade da equipa em manter a organização defensiva com três centrais – uma das novidades do jogo.

Talvez devido ao sol intenso e à humidade abrasadora que se fizeram sentir – ou então mera falta de engenho – em Ponta Delgada, a primeira parte foi mal jogada de parte a parte, com lances caricatos, de duas equipas cujos níveis anímicos estão longe dos melhores patamares.

O Marítimo, contudo, mesmo permitindo que o Santa ficasse mais tempo com a bola, rondou mais vezes a baliza contrária, aproveitando as flagrantes fragilidades dos açorianos na construção de jogo.

O conjunto madeirense, apesar do pouco critério na finalização, mostrava-se com mais vontade e percebeu, desde cedo, como aproveitar as dificuldades açorianas em jogar com a bola no pé: pressionou alto e obrigou os açorianos a cometerem erros atrás de erros. Aos 36 minutos, após um livre na lateral direita, Xadas apareceu na entrada para rematar de pé esquerdo. A bola bateu no poste e foi para o fundo das redes. Estava feito o 1-0.

O golo sofrido aumentou a desorientação dos açorianos. Aos 39 minutos, oportunidade de ouro para o Marítimo dobrar a vantagem. Paulo Eduardo derrubou Diogo Mendes na área e o árbitro assinalou penálti. Na cobrança, Tagueu atirou ao poste. O intervalo chegou a seguir e o Santa Clara bem precisava dele.

Para a segunda parte, Mário Silva meteu em jogo Ricardinho e Allano e seria este último a restabelecer a igualdade no marcador. Vitor Costa derrubou Gabriel Silva na área e Allano foi chamado a cobrar a grande penalidade - e executou com classe. Pouco depois, o jogo ficou de feição para o Santa Clara: entrada dura de Vidigal sobre Sagna e Gustavo Correia foi perentório ao mostrar o vermelho direto.

Com a dupla Ricardinho e Allano a agitar o jogo, a equipa da casa iria mesmo conseguir a "remontada". Jogada na ala esquerda, Allano assistiu para o remate de Adriano, tendo a bola entrado na baliza após um ligeiro desvio em Matheus Babi. Estava consumada a reviravolta aos 60 minutos de jogo para êxtase dos adeptos.

Em vantagem e com mais elemento, o Santa Clara dominou o jogo a seu bel-prazer. Aos 79 minutos, Gabriel Silva, isolado, teve nos pés o 3-1, mas atirou ao lado da baliza adversária. O jogo caminhou serenamente para o final, com o Marítimo a não ter argumentos para voltar a violar as redes de Marco.