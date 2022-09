FIGURA: Allano

Há um Santa Clara na primeira parte e outro na segunda. Há um jogo antes de Allano e Ricardinho e outro depois. A dupla mexeu com o jogo. Allano deu a irreverência que faltava aos açorianos, impondo intensidade no encontro e levando a equipa para terrenos mais ofensivos. Viu a exibição coroada com um golo através de grande penalidade.

O momento: o penálti falhado pelo Marítimo antes da reviravolta

O Marítimo teve uma oportunidade de luxo para chegar ao intervalo a ganhar por dois golos de diferença, mas Joel Tagueu não conseguiu aproveitar a grande penalidade. Foi pontaria a mais e acertou no poste. Com 2-0, seria difícil imaginar uma reviravolta no marcador. Quem não marca, sofre. Neste caso, quem não marcou, acabou mesmo por perder o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Ricardinho: Entrou para mexer com o jogo. Juntamente com Allano, formou uma dupla infernal que colocou a defesa do Marítimo aos papéis. Trouxe maturidade e inteligência ao meio campo do Santa Clara que, até à sua entrada, não conseguia construir, nem penetrar no último terço do terreno.

Xadas: Esteve no melhor do Marítimo no primeiro tempo. Fulcral no meio campo a compensar a equipa, ativo na pressão alta que causou muitas dificuldades ao Santa Clara no primeiro tempo. Além disso, foi dele o golo. uma excelente finalização, que ainda fez a formação de Vasco Seabra sonhar com a primeira vitória no campeonato.