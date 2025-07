Contratado no mercado de inverno a custo zero, o avançado brasileiro Matheusinho está de saída do Santa Clara, confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 27 anos vai regressar ao Brasil para representar o Sport Recife, onde será colega dos portugueses João Silva, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência. Ainda não foi possível apurar, contudo, os moldes do negócio, tendo em conta que o jogador tem contrato com os açorianos até 2027.

Matheusinho participou em apenas nove jogos, num total de 108 minutos, sob o comando de Vasco Matos.

O avançado já representou o Criciúma, América Mineiro e os israelitas de Ashdod e Beitar Jerusalem.