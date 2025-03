Por: Nuno Martins Neves, no Estádio de São Miguel

Tudo parecia encaminhado para o regresso do Santa Clara às vitórias, três jornadas depois, mas um golpe de cabeça do estreante Yan Lincon permitiu ao Moreirense somar um ponto no "deserto" Estádio de São Miguel.

Fica uma sensação de injustiça, pelo que o Santa Clara criou ao longo dos 90 minutos. Sem público nas bancadas, o duelo entre açorianos e cónegos teve alguns momentos interessantes, com a equipa da casa por cima a maior parte do tempo, tendo diversos lances para marcar. Mas a eficácia voltou a ser um calcanhar de Aquiles para a equipa de Vasco Matos, que voltou aos golos, mas falhou o regresso aos triunfos.

A primeira parte foi do Santa Clara, determinado a matar a fome de vitórias e golos que há três partidas o afligia. Com Ricardinho e Gabriel Silva (especialmente este) bem abertos nas alas, os açorianos foram levando a água ao seu moinho, mas pela frente apanharam um inspirado Kewin Silva. Tirando a bola à barra de Gabriel Silva, aos 10 minutos (seria um dos golos do campeonato, se entrasse), o guardião brasileiro do Moreirense foi um "monstro" na baliza, com três defesas no espaço de dois minutos que aguentaram o nulo.

Foram cerca de 18 minutos a todo o gás, mas depois os cónegos equilibraram. A partida entrou numa toada mais baixa, com muitos duelos, mas pouco futebol. Só aos 42 minutos houve uma jogada digna desse nome: Ricardinho e Lucas Soares combinaram na direita, com o último a cruzar largo ao segundo poste, onde surgiu Matheus Pereira a rematar, ao lado.

Veio o intervalo e dos balneários veio um Moreirense mais atrevido, jogando um pouco mais na área do Santa Clara. Mas, tal como na primeira parte, a formação de Cristian Bacci não conseguia criar perigo no último terço. Por outro lado, os pupilos de Vasco Matos continuavam a saber como por Kewin Silva em sentido. Ricardinho (51m) e Pedro Ferreira (62m) deixaram avisos, com o remate do primeiro a sair ao lado e o disparo do segundo a obrigar o guardião do Moreirense a aplicar-se.

Ainda assim, a sorte não estava do lado dos açorianos. Mas se a sorte protege os audazes, o golo de Vinicius Lopes é disso reflexo: num lance que parecia inócuo, o atacante brasileiro pressionou o guarda-redes dos cónegos (que demorou a chutar uma bola atrasada por um colega) e fez o 1-0 perante um incrédulo Kewin Silva, que até então era o melhor jogador em campo.

O golo deu confiança ao Santa Clara. Demasiada confiança, diga-se. A equipa "adormeceu" à sombra da vantagem e permitiu ao Moreirense - refrescado com as entradas de Yan Lincoln, Jorquera, Antonisse e Benny - ir atrás do prejuízo. Asué "aqueceu" as mãos de Gabriel Batista, com uma bomba de meia distância (73m) e o 1-1 surgiu aos 87 minutos: Jorquera recebeu na meia direita, cruzou e, ao segundo poste, o estreante Yan Lincon, com um bom golpe de cabeça, bateu Gabriel Batista. O empate premeia a crença do Moreirense em não sair de São Miguel de mãos a abanar.

Figura: Kewin Silva

É verdade que o lance do golo do Santa Clara tem culpa sua, mas não fosse o guardião brasileiro e o Moreirense estaria a perder mais cedo. Autor de três grandes defesas, rubricou uma exibição que não merecia tal erro.

Positivo: açorianos voltam aos golos

Foi um golo estranho, mas a espelhar o sentimento de nunca desistir que tem caracterizado a campanha do Santa Clara esta época. Vinícius Lopes não desistiu do lance e fez o seu 8.º golo da temporada, cimentando o lugar de melhor marcador da equipa. O golo permitiu terminar uma seca de três jogos em que os açorianos ficaram a zeros.

Negativo: bancadas desertas

Sem público no estádio, devido a castigo por problemas com o sistema de videovigilância, o jogo entre Santa Clara e Moreirense perdeu muito por não ter o calor humano, pese embora os cerca de 25 adeptos do Santa Clara e a mão cheia dos aficionados do Moreirense, que do lado de fora do estádio fizeram-se ouvir.

Momento: mexidas de Bacci… para o golo do estreante

O treinador do Moreirense não teve pejo em lançar mão do banco para mexer no jogo e ir à procura dos pontos. O empate conquistado no Estádio de São Miguel teve condão de Cristian Bacci, que lançou Jorquera e Yan Lincon para o jogo, com a dupla a recompensar o técnico com o golo do empate. O ex-Anadia fez o 1-1 final, na sua estreia pelos minhotos.