*Por Frederico Figueiredo

O Nacional da Madeira visitou o Santa Clara na esperança de conseguir a manutenção na penúltima jornada. Os açorianos, que já garantiram a permanência na Liga, aproveitaram o último jogo do campeonato em casa para estrear os jovens João Afonso e Andrey.

E foram precisamente os madeirenses os primeiros a criar perigo. Aos cinco minutos de jogo, através de um livre lateral, conquistaram o primeiro canto. Contudo, do canto não surgiu qualquer perigo. Dois minutos depois, e após uma perda de bola à entrada da área açoriana, Witi disparou forte, mas por cima. Aos 10m, novo roubo de bola e desta vez foi Chucho Ramírez a disparar para defesa de João Afonso.

RECORDE O FILME DO JOGO

O Santa Clara sentiu o golpe e começou a ameaçar a baliza de Kaique. Aos 12 minutos, Klismahn chegou a introduzir a bola na baliza contrária, mas o lance seria anulado por fora de jogo. No minuto seguinte, boa aproximação pela direita com um cruzamento com conta, peso e medida para a cabeça de Gonçalo Paciência que atirou ligeiramente ao lado.

O Nacional respondeu com novo remate de Witi, à passagem do minuto 25, mas novamente sem a melhor direção.

Aos 26 minutos, Dje Tavares viu o seu remate, após um grande trabalho individual, ser cortado para canto. Do canto resultou o primeiro golo do jogo, da autoria de Witi, na própria baliza. Pedro Pacheco, central do Santa Clara, estava na disputa pela bola, mas foi o jogador do Nacional a colocar inadvertidamente os açorianos em vantagem. Pouco depois, e após um roubo de bola, Wellington Torrão atirou muito longe do alvo.

O Nacional tentou chegar ao empate ainda antes do intervalo e dispôs de três boas ocasiões para tal. Primeiro num cabeceamento, a rasar o poste, de Chucho Ramírez, na sequência de um livre lateral. Depois, Witi desmarcou-se bem e no 1x1 com João Afonso, atirou para fora. Por fim, e no último lance da primeira parte, Paulinho Bóia tentou a sua sorte de fora da área, mas João Afonso voltou a defender.

Pelo meio, aos 39 minutos, o Santa Clara esteve perto de ampliar a vantagem por duas vezes na mesma jogada. Jogada de entendimento pela direita com Elias Manoel, primeiro, e Andrey, depois, a não conseguirem colocar a bola na rede.

A segunda parte foi bem menos entretida do que a primeira, com o jogo a ser praticamente disputado a meio-campo. As equipas estavam mais preocupadas em não deixar o adversário criar perigo, do que propriamente em arriscar para marcar.

Aos 60 minutos, Gabriel Silva tentou dar um pontapé na monotonia e viu o seu remate passar perto do poste. Foram precisos esperar mais 20 minutos para se ver algum perigo. Aos 84 minutos, Veron trabalhou bem, mas pecou na hora do remate. Aos 90m, uma distração de Francisco Geraldes quase valia o 2-0 para o Santa Clara. Seria um autogolo para os apanhados.

Elias Manoel fechou as contas do encontro aos 90+2 minutos. Luís Fernando ganhou em velocidade e serviu Elias, que não desperdiçou na cara de Kaique.

Com este resultado, o Nacional adia para a última jornada a manutenção na Liga, uma vez que o Casa Pia venceu o Vitória, em Guimarães.

Destaque para a estreia de João Afonso, jovem guarda-redes micaelense, na Liga, num jogo em que esteve muito atento e deixou a sua baliza a zeros.

Figura: Dje Tavares (Santa Clara)

O centrocampista jogou, fez jogar e foi um farol no meio-campo do Santa Clara.

Momento: o 2-0 aos 90+2 minutos

Elias Manoel fechou o encontro com um bom trabalho individual após boa jogada de Luís Fernando.

Positivo: várias estreias no Santa Clara

Com a manutenção garantida, os açorianos estrearam vários jogadores dos sub-23.