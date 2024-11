Numa jornada com jogos entre os seis primeiros classificados da Liga, o Santa Clara recebeu e venceu o Vitória de Guimarães (1-0), saltando para o quarto lugar do campeonato, ao beneficiar também da derrota do Sp. Braga com o Sporting.

A equipa comandada por Vasco Matos, que está de regresso ao primeiro escalão, passou a somar 21 pontos, um recorde dos açorianos na Liga, à 11.ª jornada. Apenas Benfica (25), FC Porto (27) e Sporting (33) têm mais pontos do que a equipa de Ponta Delgada. Sp. Braga e V. Guimarães somam 20 e 18 pontos, respetivamente.

Outro dado curioso é que o Santa Clara ainda não empatou para o campeonato esta temporada. Em 11 jogos, tem sete vitórias e quatro empates.