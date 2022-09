FIGURA

Matchoi

Marcou o golo do empate e foi um guerreiro na frente de ataque. Batalhou e pressionou, condicionando a saída de jogo do Santa Clara. Levou a sua equipa para a frente e teve a capacidade de desequilibrar a defesa insular. Apareceu entre linhas por várias vezes, baralhando os jogadores adversários. Viu a exibição coroada com um golo.

MOMENTO: o golo do empate (53m)

Depois de uma primeira parte difícil, com o Paços de Ferreira a sofrer um golo de apanhados logo nos primeiros minutos do encontro, marcar a abrir o segundo tempo foi a vitamina que os castores precisavam. Foi Matchoi quem apareceu para rematar para o fundo da baliza de Marco, trazendo justiça ao marcador. Foi o golo que acabou por carimbar o primeiro ponto no campeonato para o Paços de Ferreira. A partir do golo, o Paços cresceu no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Gabriel Silva

Bons pormenores do atacante do Santa Clara. Falta algum entrosamento com a equipa e com o futebol português, mas a qualidade está toda lá. Foi o melhor jogador do Santa Clara, tendo sido o único com capacidade para penetrar com critério na defensiva dos castores. Marcou um golo: está certo que aproveitou um erro do guarda-redes adversário, mas também está certo que ele estava lá para concretizar.