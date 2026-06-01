O Santa Clara recusou uma proposta de 500 mil euros dos mexicanos do Querétaro por Paulo Victor, sabe o Maisfutebol.

Ao que foi possível apurar, os responsáveis da SAD açoriana não equacionam vender o lateral-esquerdo brasileiro por menos de um milhão de euros.

Paulo Victor, de 25 anos, cumpriu a segunda temporada em Portugal, depois de uma primeira passagem pelo Farense. Em 29 jogos pelo Santa Clara, apontou um golo.