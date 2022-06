O Santa Clara arrancou oficialmente, esta quinta-feira, a temporada 2022/23 com os habituais exames médicos, ficando patente as várias mudanças no plantel dos açorianos, que vão disputar a quinta época consecutiva na I Liga.

Já oficializadas estão as saídas do médio Lincoln, que rumou aos turcos do Fenerbahçe, orientados por Jorge Jesus, do defesa-central Mikel Villanueva, já foi apresentado no Vitória de Guimarães e de Cryzan para os chineses do Shandong Taishan, da China, habituais titulares da equipa na época passada, além de Morita, que será em breve oficializado como reforço do Sporting.

Em declarações à agência Lusa, o diretor técnico Clemente Ventura reiterou a vontade de construir um plantel competitivo após a saída de vários elementos importantes.

«Sabemos que perdemos elementos importantes e vamos ter de colmatar essas perdas e formar um grupo competitivo e forte, como temos feito nos últimos anos. O objetivo é consolidar e estabilizar a equipa na I Liga. Isso é sempre o mais importante. Vamos com as bases da época passada no que toca à equipa técnica e temos de disputar todos os jogos da mesma maneira», revela o antigo jogador 38 anos.

Para a temporada 2022/23, o Santa Clara já assegurou três reforços, todos provenientes de escalões inferiores do futebol português. Tomás Domingos, proveniente do Mafra, o médio Martim Maia (ex-Amora) e do guarda-redes Ricardo Silva, oriundo do FC Porto B.

Plantel provisório do Santa Clara para 2022/23:

- Guarda-redes: Marco, Ricardo Fernandes e Ricardo Silva (ex-FC Porto B).

- Defesas: Boateng, Tassano, Paulo Henrique, João Afonso, Tomás Domingos (ex-Mafra), Mansur e Sagna.

- Médios: Rúben Oliveira, Martim Maia (ex-Amora), Anderson Carvalho, Patrick, Júlio Romão, Costinha, Ricardinho e Mohebi.

- Avançados: Allano, Tagawa, Óscar Barreto e Rui Costa.