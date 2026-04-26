*Frederico Figueiredo

Foi uma primeira parte com poucos momentos de perigo junto das balizas, aquela que se assistiu hoje no estádio de São Miguel. O Santa Clara, a precisar de pontos para fugir à zona de despromoção, recebia o Sporting de Braga em clara gestão a pensar na primeira-mão das meias finais da Liga Europa.

O primeiro sinal de perigo veio da equipa da casa, que assumiu as despesas do encontro na primeira parte do encontro. Logo aos 5 minutos de jogo, e através de um livre estudado, Gonçalo Paciência atirou de pé esquerdo, mas muito fora do alvo. Antes do livre, Petit viu-se obrigado a fazer a primeira substituição do encontro quando Pedro Ferreira, sozinho, lesionou-se e foi substituído por Dje Tavares.

Os encarnados continuaram por cima e aos 6 minutos, o recém-entrado Dje Tavares, atirou forte, de fora da área, mas viu o seu remate embater num adversário. 2 minutos depois, a melhor oportunidade da primeira parte. Boa jogada pela direita com Brenner a ganhar em velocidade e a servir de bandeja Gabriel Silva que só tinha de encostar para a baliza deserta. Contudo o extremo da equipa açoriana, de pé esquerdo, viu o seu remate passar muito ao lado da baliza à guarda de Tiago Sá.

Aos 10 minutos o Braga deu o primeiro ar da sua graça, com um cruzamento que Gabriel Baptista encaixou com facilidade. A partir daqui o jogo entrou numa toada de disputa a meio campo, com as duas equipas mais concentradas em tentar fazer com que a outra não conseguisse impor o seu jogo.

Pouco depois do meio do primeiro tempo, e sem nada o fazer prever, o Braga chega à vantagem. Passe de Luisinho a sobrevoar o campo todo para Zalazar que flete da esquerda para o meio e remata para o primeiro, e único, golo da primeira parte. Gabriel Baptista, capitão dos encarnados, que tantas vezes já salvou a sua equipa, ficou muito mal na fotografia, dando a sensação que poderia, e deveria, ter feito melhor.

Com o golo, o Braga tentou gerir a posse de bola e apenas chegou à baliza açoriana através de um livre frontal que deu origem a um canto sem perigo.

O Santa Clara tentou, sem sucesso, chegar ao empate ainda antes do intervalo. Aos 40 minutos, através de um livre lateral, a equipa encarnada viu Tiago Sá realizar uma defesa fácil e já em tempo de compensação, Dje Tavares tentou a sua sorte com um remate forte de fora da área, mas sem sucesso.

A segunda parte começou morna, com as equipas muito encaixadas e sem criar oportunidades de perigo. Apenas aos 65 minutos, ou seja, com 20 minutos de jogo na segunda parte, o Santa Clara criou perigo. Wellington Torrão, que tinha acabado de entrar em jogo, cabeceou por cima da baliza de Tiago Sá, correspondendo a um livre muito bem batido por Serginho. Estava dado o mote para o Santa Clara atacar e chegar, pelo menos, ao empate.

5 minutos volvidos e novo livre venenoso de Serginho com Frederico Venâncio a cabecear por cima. No minuto seguinte, o mesmo Frederico Venâncio recupera uma bola a meio do meio campo bracarense e serve Gonçalo Paciência que, de pé esquerdo e na cara de Tiago Sá, não facilitou e igualou o marcador.

Os açorianos, galvanizados pelo empate, foram tentando a reviravolta no marcador. Aos 78 minutos, um contra-ataque muito bem elaborado por Gabriel Silva, que fez chegar a bola a Brenner, que, em esforço, atirou por cima. Perdia-se mais uma oportunidade para os encarnados de Ponta Delgada. Aos 82 minutos, Gabriel Silva ganha uma disputa de bola e atira fora, ao canto direito da baliza bracarense, não dando hipóteses a Tiago Sá.

Até ao final do jogo, os açorianos controlaram a posse e conseguiram três importantes pontos na luta pela manutenção. Com esta vitória o Santa Clara fica em 13º lugar, beneficiando ainda da derrota do Estrela da Amadora, para se distanciar dos lugares de descida. O Braga mantém o quarto lugar, atrás de Porto, Sporting e Benfica.

Figura: Gabriel silva

O extremo esteve em muito bom plano, criando várias jogadas de perigo e coroando a sua exibição com o golo da vitória.

Positivo:

A atitude demonstrada por ambas equipas, que estiveram sempre mais preocupadas em jogar e conseguiram dar um bom espetáculo aos mais de 1700 adeptos que estiveram presentes.

Momento: 82 minutos.

Gabriel Silva bate pela segunda vez Tiago Sá, dando os três pontos ao Santa Clara.