*Por Frederico Figueiredo

Antes de mais, um parágrafo de silêncio.

....

Agora que guardamos respeito pela honra dos tempos duros que aí vêm para o futebol português, interessa dizer que o Sporting venceu o Santa Clara com um golo que nasceu de um equívoco: o canto que permitiu a Hjulmand fazer, no período de compensação, o 2-1 final não existe. Foi Geovany Quenda que acertou mal na bola e a atirou pela linha de fundo.

A partir daí o jogo ferveu, os jogadores do Santa Clara ficaram revoltados e dois deles viram o cartão vermelho. Após o apito final, ainda houve mosquitos por cordas, empurrões e insultos.

Nada disso poderia mudar o essencial, porém: o Sporting venceu um jogo muito duro, no qual chegou à vantagem a jogar com dez. Foi um daqueles triunfos arrancados do fim do fundo da alma... e da linha de fundo. Agora preparem-se para o pior: os próximos tempos não vão ser fáceis.

Santa Clara entra a ganhar

Primeira parte bem entretida no Estádio de São Miguel, onde o Santa Clara recebeu o atual campeão nacional, o Sporting.

Os encarnados de Santa Clara entraram praticamente a ganhar quando Wendel aproveitou uma distração de Diomande e cruzou para Vinicius fazer, de pé esquerdo, o primeiro golo do jogo.

A perder, o Sporting assumiu as despesas do jogo e tentou chegar o mais rapidamente possível ao empate. Pote, aos nove minutos, fez o seu primeiro remate, contudo saiu muito por cima. Seguiu-se um cabeceamento de Suárez às malhas laterais, após grande cruzamento de Maxi Araújo. Com o Sporting totalmente instalado no meio campo do Santa Clara, as oportunidades foram-se sucedendo.

Aos 20 minutos, Pote rematou para uma grande defesa do capitão da formação insular, Gabriel Batista. O guarda-redes do Santa Clara foi chamado a intervir, novamente, passado um minuto, quando Geny Catamo apareceu a rematar na área. Aos 29 minutos, novamente por Pote, que desta vez, após uma boa receção permitiu o corte de Sidney Lima.

Aos 32, o Sporting chega mesmo ao empate por intermédio de Pote. Há terceira foi de vez e o médio leonino cabeceou para o fundo das redes, ao segundo poste, após cruzamento da direita de Geny.

Até ao intervalo o Sporting tentou dar a volta, mas sem sucesso: Suárez dispôs de duas boas oportunidades. Na primeira, após ultrapassar Gabriel Batista, viu Sidney Lima cortar a bola quase em cima da linha e, na segunda, fez a bola passar muito perto do poste esquerdo da baliza da formação insular.

Sporting sempre a atacar até... Hjulmand

Decidido a vencer o jogo, o Sporting tentou ficar por cima do encontro, colocando os dois pontas de lança ao intervalo. Contudo, a substituição não teve os efeitos pretendidos. O Sporting continuou com muitos ataques mas quase sempre mal definidos. Quenda aos 68 e Trincão dois minutos depois tentaram, mas sem sucesso, fazer com que o empate se alterasse.

Suárez, um dos mais inconformados, tentou novamente aos 72 minutos, mas a bola passou ao lado da baliza. Aos 80, Ioannidis remata para boa defesa de Gabriel Batista, e na sequência do canto, Maxi Araújo rematou para fora.

Brenner, acabado de entrar, podia ter dado a vitória ao Santa Clara aos 92 minutos, mas foi travado por Maxi Araújo, à entrada da área. O defesa leonino sacrificou-se pela equipa, sendo expulso. Sidney Lima rematou por cima.

E quando se pensava que o empate iria prevalecer no Estádio de São Miguel, Hjulmand deu a vitória aos verde e brancos. Após um canto batido por Quenda, canto este muito contestado pelo Santa Clara, o capitão surgiu ao primeiro poste dando a vitória à sua equipa que iguala o FC Porto, à condição, no topo da tabela