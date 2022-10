Figura: a redenção de Adán

Depois de uma tarde para esquecer diante do Marselha, o guarda-redes espanhol redimiu-se em Ponta Delgada com três defesas determinantes, na segunda parte, numa altura em que o Sporting vencia apenas por 1-0. Até ao golo de Nuno Santos, já em tempo de compensação, Adán segurou a vantagem dos leões com defesas importantes. Logo a abrir a segunda parte mostrou bons reflexos para afastar um remate traiçoeiro de Bicalho, com muitos jogadores pela frente. Voltou a ser determinante, aos 69 minutos, quando voou para afastar uma bomba de Ricardinho junto à trave. A cinco minutos do final, voltou a aplicar-se para defender um remate forte de Bruno Almeida. Tudo somado, Adán foi determinante no estádio São Miguel.

Positivo: a velocidade de Edwards

Num jogo disputado a um ritmo baixo, Edwards foi dos poucos que procurou impor velocidade ao encontro. Criou várias jogadas individuais e procurou dar objetividade à equipa, dando algum «rasgo» a um jogo muitas vezes mal disputado. Teve a capacidade para agitar o jogo e levar a equipa para a frente. Está na origem do golo de Morita.

Momento: Morita marcou e não festejou

Os jogos em que uma das equipas só quer defender podem ser difíceis para quem pretende vencer o encontro. Com um Santa Clara recuado, os primeiros minutos não foram fáceis para a equipa de Ruben Amorim. O golo aos 29 minutos, além de ter sido um dos lances mais bonitos do encontro, tornou o jogo fácil para o Sporting. Além do mais, fica o simbolismo pelo golo ter sido marcado por Morita no seu regresso aos Açores.

Outros destaques:

Tagawa

Animou o jogo do Santa Clara. Foi a presença atacante que colocou em ordem a defesa do Sporting. Muito lutador, conseguiu, muitas vezes sozinho, levar a equipa para a frente. Vi o seu empenho coroado com um golo já nos instantes finais do jogo.

Morita

Está, progressivamente, a afirmar-se no conjunto leonino. Num jogo onde os leões dominaram por completo a posse de bola, foi Morita quem assumiu a batuta da equipa. Os lances coletivos mais felizes do Sporting partiram da zona central e tiveram, quase todos, Morita como protagonista. Foi um regresso feliz a uma casa que bem conhece.