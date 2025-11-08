*Por Frederico Figueiredo

A Figura: Pedro Gonçalves

Enquanto esteve em campo o médio foi o dinamizador principal do ataque leonino e mereceu inteiramente o golo. Acabou por sair, durante a segunda parte, abanando a cabeça e antevendo mais uma lesão antes da pausa das seleções.

O Momento: canto de Quenda que dá o golo a Hjulmand

Foi o lance que causou maior polémica no duelo entre açoreanos e leões. Já depois do minuto noventa, o Sporting ganhou um canto numa jogada que envolveu o jovem verde e branco e que causou muitos protestos por parte dos jogadores do Santa Clara. Na sequência, o capitão dos leões faturou o golo que selou o triunfo.

Negativo: escaramuças no final

O jogo acabou com ânimos exaltados entre as duas equipas, já depois das expulsões de Maxi Araújo (Sporting), Sidney Lima e Adriano, do Santa Clara que aconteceram nos minutos finais. O produto português não teve uma grande apresentação neste sábado.

Outros destaques:

Suarez

O ponta de lança colombiano bem tentou, mas hoje não foi o seu dia. Lutou, batalhou contra os centrais adversários e rematou sempre que conseguiu. Quando não foi Gabriel Batista a defender, os defesas adversários cortaram a bola em cima da baliza ou a bola saiu a rasar o poste.

Brenner

Podia ter sido herói para os encarnados de Ponta Delgada mesmo entrando aos 90 minutos. Esteve nas duas situações de finalização criadas pelo Santa Clara na segunda parte e, se na primeira não acertou na baliza, na segunda foi parado em falta, mesmo quase dentro da área, num lance que resultou na expulsão de Maxi Araújo.

Hjulmand

Foi o homem que desbloqueou o jogo. Para além de conseguir marcar de cabeça o golo da vitória, dando mais três pontos à sua equipa, foi um farol no meio campo. Sempre bem posicionado, foi procurado por colegas e travado por adversário. Exibição bem positiva do capitão.