Vasco Matos atingiu esta segunda-feira a marca dos 100 jogos enquanto treinador do Santa Clara.

Apesar da derrota na deslocação ao reduto do Sp. Braga, o técnico detém vários recordes nesta sua passagem pelos Açores. O principal destaque vai para o maior número de pontos conseguidos na história do clube, na Liga (57), mas Vasco Matos é obreiro do recorde de vitórias do Santa Clara na prova, assim como a melhor classificação de sempre no principal escalão do futebol português (5.º lugar).

Recorde-se que com Vasco Matos, o Santa Clara subiu de divisão, qualificou-se para a Liga Conferência e teve o plantel que mais valorizou durante o ano de 2024, em Portugal. Entre outros registos, resta apenas saber se irá conseguir ultrapassar Manuel Fernandes como o treinador com mais jogos na história dos insulares (136).

Para já, o foco do técnico estará certamente na receção ao Sporting, marcada para esta quinta-feira, no encontro dos «oitavos» da Taça de Portugal.