O presidente da SAD do Santa Clara, Bruno Vicintin, garantiu, ao final da manhã desta segunda-feira, que não conversou com ninguém sobre uma possível «fusão», mas esclareceu que, se o apoio anual do Governo Regional dos Açores cair, que a SAD que gere o futebol dos açorianos transferir-se-á para o continente.

«Não conversei com nenhuma SAD nem com nenhum clube sobre fusão», referiu, numa mensagem escrita através do Instagram, apontando ao apoio anual de um milhão de euros do Governo Regional, que ainda não está assegurado para 2026/27 e que contempla a inscrição da palavra “Açores” nas camisolas.

«A manutenção do apoio da palavra “Açores” ao Santa Clara é primordial para se manter as quatro equipas em São Miguel, devido à insularidade e aos custos logísticos de se jogar numa ilha. Caso ele não exista, é impossível manter o projeto na ilha e ele teria de ser transferido para o continente, por motivos óbvios. Isto não quer dizer mudança de símbolo ou nome e sim em questões óbvias financeiras», expôs.

«Eu e a minha família já demos inúmeras provas do nosso compromisso e amor à região, já foram investidos anualmente dezenas de milhares de euros para se manter os compromissos do Santa Clara e as centenas de empregos. Além do dinheiro investido para cumprir as obrigações da SAD, foram investidos mais de seis milhões de euros no nosso CT na Ribeira Grande. Eu e a minha família temos morada em São Miguel. Esta administração conquistou o título da II Liga e a melhor classificação na história do Santa Clara na Liga, na época passada», lembrou.

Vicintin referiu ainda que «cortar agora após tanto investimento feito na região» não lhe parece «correto nem inteligente» e deixou ainda um recado. «Quem não esteve junto quando se precisa, não estará junto quando o momento melhorar. E quem entra na internet para fazer acusações infundadas, como de estarmos a lavar dinheiro nos Açores, já pedi para entrar com queixa-crime por injúria e difamação. A nossa única preocupação neste momento é a reabilitação da equipa sénior e é nisso que estou concentrado. Espero o apoio e a defesa de quem ama, trabalha e vive o Santa Clara», rematou.

Governo Regional diz estar em contacto com a SAD para «encontrar soluções»

Entretanto, também esta segunda-feira, o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, afirmou estar em contacto com a SAD do Santa Clara a propósito do apoio.

«Temos demonstrado capacidade de diálogo e entendimento e vamos continuar a fazê-lo. A complexidade das situações é intensa e envolve muitos operadores na área do desporto e do futebol. Estamos empenhados em encontrar soluções, em que todos façam parte delas», referiu, aos jornalistas, citado pelo Record.

Já esta segunda-feira, o Santa Clara veio a público esclarecer que não está em cima da mesa a fusão da SAD com outro clube.