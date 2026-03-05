O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou um jogo de suspensão a Vinicius Lopes, na sequência de incidentes no fim do jogo entre o Tondela e o Santa Clara.

Em causa está o facto do jogador ter dirigido dois «piretes» na direção dos adeptos do Tondela, no momento em que estava a ser substituído. Além de falhar a receção dos insulares ao V. Guimarães, no encontro da 25.ª jornada, Vinicius Lopes tem de pagar uma multa de 408 euros.